Chirurgický zákrok v nemocničnom kryte nevykonáte. Zachránili by sto pacientov

V krytoch sú práčovne aj fitnescentrá.

BRATISLAVA. Museli by vybrať sto pacientov s najvážnejšími diagnózami, ktorých do krytu vezmú. Viac miesta v ňom nie je.

Ani výpadok prúdu by vďaka záložným agregátom neznefunkčnil 27-výťahov bratislavskej nemocnice v Ružinove, ktorými by zväčša na nosidlách sťahovali chorých z výškovej budovy dlhou prízemnou chodbou až do úkrytu. Mali by na to 24 hodín.

„Dve tretiny hospitalizovaných by sme museli prepustiť do domácej liečby, útočisko v nemocničnom plynotesnom kryte by našli ležiaci,“ opisuje krízovú situáciu, ak by nastala, správca nemocničného krytu druhej najväčšej nemocnice v Bratislave Bohumil Sekereš.

Vojenská invázia Ruska na Ukrajinu nemocniciam, obciam a štátu pripomenula, že civilnú ochranu treba preventívne budovať a udržiavať v čase mieru. Slovensku napriek napätej situácii na východ od nás vojna nehrozí.

„Za posledné týždne som tu bol už trikrát,“ hovorí Šekereš. Viaceré samosprávy začali pod vplyvom diania a avizovanej aktivácie ruských jadrových vojsk s revíziou svojich úkrytov.