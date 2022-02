Ako pomôcť Ukrajine? Prehľad možností

Slovensko si teraz nemôže dovoliť zlyhať. Muž, ktorý zasvätil svoju kariéru Európe. Mladí podnikatelia poňali pandémiu ako šancu. Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

1. Prejavy solidarity s Ukrajincami v mnohom pripomínajú začiatky pandémie, keď ľudia verili vedcom a tlieskali zdravotníkom. Tentokrát nesmieme podľahnúť dezinformáciám, píše šéfredaktorka: Slovakia cannot afford to let slip the clarity of this moment

2. Koaliční politici uhasili plameň, ktorý v ľuďoch zapálila vražda Jána Kuciaka, hovorí v rozhovore jeho bývalý šéfredaktor: Ruling coalition put out the fire in people, says Kuciak's editor-in-chief

3. Galéria pomenovaná po jednom z najznámejších slovenských maliarov sa rozpadá. Diela Ľudovíta Fullu dokonca museli pre strach z poškodenia premiestniť: Fulla cracks: Gallery dedicated to one of Slovakia’s greatest artists crumbling

4. Európskej únii ukázal, aká dôležitá vie byť veda a výskum pre tvorbu politík, dnes sa snaží o ničenie bublín, ktoré by mohli polarizovať spoločnosť. Spoznajte muža, ktorý svoju kariéru zasvätil Európe: The man who contracted fever for Europe

5. Väčšina slovenských politikov odsúdila ruský útok na nášho východného suseda a podporuje tvrdé sankcie. Nájdu sa však aj takí, ktorí pokračujú v šírení bludov: Slovak politicians denounce the war in Ukraine, but some blame the US

6. Mladé firmy založené na školách pandémiu zvládli. Viac sa zaujímajú o ekológiu a sú aktívnejšie v online priestore, hovorí v podcaste šéfka organizácie, ktorá už tri dekády pomáha študentom a učiteľom cez rôzne biznis programy: Covid has failed to shut down student firms

7. Vydajte sa po stopách človeka, ktorý dostal Piešťany na svetovú mapu alebo si pozrite jeden z najlepších slovenských filmov storočia. Viac sa dozviete v našom prehľade noviniek zo sveta kultúry a cestovania: Follow in the footsteps of Piešťany’s famous phantom

8. Hoci je tretím najväčším sektorom v ekonomike, sektor zdieľaných služieb v mnohom stráda. Zákonov, ktoré by uznali tento sektor je málo a chýba aj taká maličkosť ako kolónka v oficiálnom zozname odvetví: Recognition lags behind the economic power of the BSC sector

9. Čo zachráni biznis počas pandémie? Dobrá komunikácia a témová spolupráca, zhodujú sa viacerí predstavitelia firiem, ktoré vznikli počas pandémie či krátko pred jej vypuknutím: How enterprising Slovaks got the better of the pandemic

10. Chcete pomôcť Ukrajincom? Zozbierali sme prehľad možností, ako prispieť: Want to help Ukrainians? Here's how you can do it

