Naď potvrdil príchod vojakov NATO s protivzdušným systémom Patriot

BRATISLAVA. Obranu východnej hranice posilnia vojaci NATO z Nemecka a Holandska.

Po sobotnom rokovaní to vyhlásil minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) s tým, že táto nemecko-holandská jednotka prinesie na Slovensko aj systém protivzdušnej obrany Patriot.

Naď požiadal o ďalší obranný systém Sentinel

Minister Na´d zároveň uviedol, že prebiehajú intenzívne rokovanie aj s Českou republikou, Poľskom a Maďarskom. Slovensko tiež požiadalo Spojené štáty americké o dodanie systémov Sentinel, teda pasívne senzory na ochranu východnej hranice Slovenska.

V prípade, ak USA požiadavke vyhovejú, nasadia aj 40 člennú posádku, ktorá by sa o systémy starala. Naď dodal, že v nasledujúcich týždňoch predloží vláde SR materiál, v ktorom ju bude žiadať o súhlas s prítomnosťou jednotky, ktorá bude mať približne 1 200 zahraničných účastníkov na území Slovenska.

„Dnes sa Slovenská republika pridala k Maďarsku, k Bulharsku a Rumunsku a pripravuje našich spojencov z NATO do predsunutej prítomnosti aj na území Slovenskej republiky," potvrdil Naď.

Technika za vyše miliardu eur, 1 500 vojakov

Naď spresnil, že pokiaľ by sa Slovensku podarilo dosiahnuť dohodu na vojenskej podpore zo strany spojencov, cena technológií, ktoré by sa dostali na Slovensko, by prevýšila jednu miliardu. Jednotka na území Slovenska by predstavovala veľkosť zhruba 1 500 vojakov, vrátane slovenských.

„Jej umiestnenie by bolo na viacerých lokalitách. Predpokladáme, že primárne vo vojenských výcvikových priestoroch," skonštatoval minister.

V súvislosti so šírením nepravdivých informácií minister vyzval občanov k tomu, aby si informácie overovali. „Civilné obyvateľstvo nevoláme ani v rámci záloh a už vôbec nie v rámci mobilizácie," zdôraznil minister.

Ukrajina dostane pohonné hmoty a muníciu

Vláda sa rozhodla, že v rámci pomoci pošle na Ukrajinu desať miliónov litrov nafty aj 2,4 milióna litrov leteckého benzínu a 12 000 kusov 120-milimetrovej munície. Cena pomoci presahuje 10 miliónov eur.

„V prvom rade je to desať miliónov litrov nafty, ktorú posielame na Ukrajinu. Zároveň je to 2,4 milióna litrov leteckého benzínu, ktorý posielame na Ukrajinu. Toto je v hodnote vyššej ako osem miliónov eur. Zároveň posielame presne to, čo Ukrajina teraz veľmi potrebuje. Konkrétne 12-tisíc kusov 120 milimetrovej munície. To je v hodnote približne 2,6 milióna eur. Verte mi, že my presne vieme, čo Ukrajina potrebuje a robíme presne také opatrenia, ktoré im pomôžu," uviedol Naď.

Vojenský materiál by zo Slovenska mal na Ukrajinu odísť v najbližšej dobe. Rezort obrany momentálne rieši finálne veci, presný dátum Naď konkretizovať nechcel. "Uvedomujeme si naliehavosť celých procesov," poznamenal.