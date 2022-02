Obranný analytik Bednár: Rusko je zaskočené, potrebovalo rýchlu vojnu

Konflikt na Ukrajine môže na dlho zamrznúť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Rusko ani na začiatku konfliktu nemalo dostatok síl, aby ovládlo Ukrajinu, preto možno čakať dlhodobý zamrznutý konflikt, hovorí v rozhovore pre SME bezpečnostný analytik a odborník na obranné plánovanie VLADIMÍR BEDNÁR.

Vyzerá to, že Rusom sa nedarí postupovať v bojoch tak, ako to plánovali. Ako si to vysvetľujete?

Rusko z pochopiteľných dôvodov vytváralo obraz, a to z veľkej časti falošný, že je stále svetovou veľmocou. Čiastočne tomu uverili aj sami Rusi.

Musíme si tiež uvedomiť, čo je príčinou tohto konfliktu. Primárna motivácia je, že Rusko nepredstavuje reálnu ekonomickú či sociálnu alternatívu pre svojich občanov. Preto im muselo ponúknuť niečo iné. A ponúklo im ideu, že sú znova svetovou veľmocou, čo naplnilo investíciami do obrany.

Ukazuje sa však, že investície či reformy, ktoré sa začali najmä po vojne s Gruzínskom, neboli také efektívne, ako si Rusi mysleli.

Je aj toto príčinou toho, že sa ruskej armáde za prvé štyri dni invázie nepodarilo zmocniť žiadneho významného mesta? Vidíme, že veľmi silne vzdorujú aj mestá ako Kyjev či Charkov.