Pomoc ľuďom na úteku stojí na osobnom hrdinstve, štát zatiaľ nevidno (reportáž z hraníc s Ukrajinou)

Oksana a Tatiana sú najlepšie kamarátky a susedky od detstva. O Oksanino plece sa opiera jej 10-ročný syn, vedľa sedí 13-ročná dcéra. Tatiana má slzy v očiach a pevne drží svojho štvorročného syna.

Do Vyšného Nemeckého prišli v pondelok popoludní, po dvoch dňoch cesty. Predtým skúsili prejsť cez poľské hranice, ale tie boli príliš preplnené.

Sú z mesta Vinnytsia, 600 kilometrov od slovenských hraníc. Už v prvý deň, keď Rusko napadlo Ukrajinu, otriasol oblasťou masívny výbuch skladu munície.

„Zobrala som deti, aby som ich zachránila,“ začína rozprávanie Oksana. „Ale moji rodičia nechceli odísť. Museli zostať, aby sa postarali o deti mojej sestry. Tá ešte pred vojnou odcestovala do Turecka na liečenie svojej dcéry, ktorá má rakovinu lymfatických uzlín. Teraz sa už nevie vrátiť domov.“

„Nálety neutíchali. Odišli sme,“ hovorí Tatiana. Ďalej mlčí, inak by sa rozplakala. Kolíše svojho syna.

Priezviská nehovoria, boja sa o mužov, ktorí sa pridali do boja o Ukrajinu, aj o ostatných členov rodiny.

Utečenkyne Oleksandra a Tatiana s deťmi z Ukrajiny na hraničnom priechode Vyšné Nemecké. (zdroj: Dana Freyerová pre SME)

Vo vykurovanom stane pri hraničnom priechode Vyšné Nemecké, ktorý sa zmenil na improvizovaný utečenecký tábor, teraz ženy čakajú na švagrinú z Poľska. Príde po ne a prichýli ich.

„Keď sa to všetko skončí, vrátime sa domov. Tam máme všetko, rodiny, domy,“ hovorí Tatiana.

Po štyroch dňoch cesty prišla do Vyšného Nemeckého aj Anna s trojročnou dcérkou a svokrou Ninou. Pochádzajú z Dnipra vzdialeného od slovenských hraníc 1200 kilometrov.

Aj ony čakali na rodinu, ktorá ich vezme k sebe do Česka.

Najväčšia utečenecká kríza Európy

Z Ukrajiny utieklo podľa údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov z utorka do susedných krajín za šesť dní vojny 660-tisíc ľudí. Týmto tempom smerujeme podľa UNHCR k najväčšej utečeneckej kríze v Európe v tomto storočí.

Najviac ľudí na úteku ide do Poľska. Cez slovensko-ukrajinské hranice prešlo do utorka rána takmer 54-tisíc ľudí na úteku. Kým počas prvých dvoch dní ruskej invázie na Ukrajinu to bolo spolu 7500 ľudí, v nedeľu hranice prekročilo už takmer 16-tisíc ľudí, v pondelok 12-tisíc.

Vyšné Nemecké je najfrekventovanejší hraničný priechod z Ukrajiny na Slovensko. Ostatné dni ním prešlo denne 7000 ľudí.

Väčšina ukrajinských žien a detí ešte v pondelok čakala na okraji cesty pri hraniciach, niektoré sa uchýlili do vyhrievaných stanov, ktoré počas víkendu postavili hasiči a vojaci. Boli unavené, smutné, ale aj rady, že už sú v bezpečí.