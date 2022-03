Parkovanie na chodníkoch je od utorka obmedzené

Prechodné obdobie by mal priniesť návrh zákona, o ktorom však parlament ešte definitívne nerozhodol.

BRATISLAVA. Parkovanie motorových vozidiel na chodníkoch je od utorka obmedzené. Novela zákona o cestnej premávke, ktorá tieto zmeny prináša, už nadobudla účinnosť.

Krátky čas na prípravu na toto opatrenie kritizovalo napríklad mesto Bratislava. Prechodné obdobie by mal priniesť návrh zákona, o ktorom však parlament ešte definitívne nerozhodol.

Iba na vybraných miestach

Na základe novely zákona, ktorá nadobudla účinnosť 1. marca 2022, došlo k zániku možnosti pre vybrané motorové vozidlá (neprevyšujúce 3,5 tony, okrem bicyklov a motocyklov) parkovať na chodníku priľahlom k ceste pri zachovaní voľného priestoru 1,5 metra. Parkovať na chodníku budú môcť osobné vozidlá v zásade len vtedy, ak to umožňuje dopravná značka.

Poslanci, ktorí túto zmenu navrhli, to odôvodnili tým, že dôjde k logickejšiemu usporiadaniu pravidiel, pričom to umožní mestám a obciam vhodnejšie regulovať parkovanie pozitívnym spôsobom namiesto negatívneho. Namiesto osádzania zábran proti parkovaniu na chodníkoch by tak mali umožňovať parkovanie na vhodne vytypovaných miestach.

Čas na vyriešenie nedostatku parkovacích miest by mestám a obciam mal poskytnúť návrh zákona o cestnej premávke, ktorý vo februári posunulo plénum Národnej rady do druhého čítania. Rozhodovať o tomto návrhu by poslanci mohli už na schôdzi, ktorá sa začína 15. marca.

Cieľom novely zákona je umožniť vybraným motorovým vozidlám do konca marca 2024 parkovanie na chodníku za pravidiel, ktoré platia do 28. februára tohto roka.

Snaha zabrániť kolapsu

Predkladatelia to odôvodnili tým, že v mimoriadne exponovaných lokalitách môže obmedzenie parkovania na chodníkoch spôsobiť mnohým obciam, respektíve mestám a mestským častiam parkovací kolaps, keďže nestihnú vytvoriť nové parkovacie miesta, alebo vyznačiť dopravné značenie, ktoré umožní parkovanie na chodníkoch.

Mesto Bratislava víta zákaz parkovania na chodníkoch mimo vyznačených miest. Účinnosť novely zákona, ktorá to zaviedla, však žiadalo oddialiť. Podľa magistrátu nie je reálne, aby samosprávy za pár mesiacov od prijatia legislatívy stihli vyznačiť všetky parkovacie miesta.

Zároveň však nesúhlasí ani s odložením zákazu do apríla 2024. Bratislava navrhuje, aby zákaz parkovania na chodníkoch začal platiť najneskôr od 14. apríla 2023.