Poslanec Valášek: Nemôžeme s vyhostením ruských diplomatov čakať na spojencov

SIS musí viac informovať o ruskej hrozbe.

Slovensko dočasne pozastavilo bezvízový pobyt pre ruských diplomatov. Zároveň sa z Kyjeva pohol diplomatický konvoj, ktorý evakuuje našich štyroch diplomatov, novinárov a iných ľudí, ktorým slovenská ambasáda poskytovala útočisko počas bombardovania Kyjeva.

Rusko pokračuje v náletoch a bojoch na Ukrajine. Očakáva sa, že najbližšie útoky budú ešte ničivejšie.

O tom, ako je Slovensko pripravené na vojnu, prečo nemôžeme chrániť náš vzdušný priestor ruskými stíhačkami a o potrebe vyhostenia ruských diplomatov, ktorí môžu na našom území pôsobiť ako agenti Kremľa, hovorí bývalý veľvyslanec pri NATO a poslanec Národnej rady za stranu Progresívne Slovensko TOMÁŠ VALÁŠEK.

Budú boje na Ukrajine ešte horšie, keďže sa Rusom nedarí postupovať tak, ako podľa informácií amerického Pentagonu pôvodne plánovali?

Zdá sa, že áno. Ruská vojenská taktika, keď človek usudzuje podľa toho, ako sa správali počas dvoch vojen v Čečensku, je, že ak narazí na odpor, zvýši tlak. Je teda úplne namieste očakávať, že to, pred čím momentálne stojí Kyjev a ďalšie veľké mestá, nie je nič dobré.

Človek chce byť optimista a je pravda, že aj dodávkami zbraní, ktoré sú veľmi potrebné, trochu vyrovnáme pomery síl. Je tiež pravda, že obranári sú vo výhode, pretože bránia teritórium, ktoré poznajú. Útočníci musia mať logistiku, ťahať veci až niekam z Ruska. Ale fakt je, že momentálne sú ukrajinské sily v Kyjeve, ak nie obkľúčené, tak minimálne na hranici obkľúčenia. Hlavné jadro ukrajinských síl bolo ďaleko od Kyjeva na východe, pretože sa očakávalo, že príde boj o Luhansk a Doneck, nie o Kyjev. Pomer síl na zemi z perspektívy ukrajinských síl nevyzerá dobre.

Začína sa diskutovať o zavedení bezletovej zóny nad Ukrajinou. Ako by ste to vysvetlili?

Diskutuje sa o tom úplne zbytočne, lebo k tomu nepríde. Bezletová zóna v praxi znamená, že členské štáty aliancie by zostrelili akékoľvek lietadlo, ktoré lieta nad Ukrajinou. V praxi by teda išli priamo do boja spojenecké stíhačky s ruskými stíhačkami. Je to niečo, čo či Spojené štáty či generálny tajomník NATO, alebo Slovenská republika veľmi jasne komunikuje, že nechceme urobiť, pretože by to znamenalo potenciál pre rozšírenie konfliktu do dimenzie, do ktorej sa nechceme púšťať.