Americký novinár píše ako Slováci zmenili názor týždeň po ruskej invázii

Bratislava chce zmeniť pravidlá na čerpanie eurofondov. Riaditeľka bratislavskej zoo sa vracia na svoju pozíciu po tom, ako o ňu prišla kvôli stratenému občianstvu. Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

1. Slovenské inštitúcie vyjadrujú solidaritu s Ukrajinou. Najbližší víkend sa ľudia zhromaždia na slovenských námestiach na koncertoch pre Ukrajinu: Weekend: Slovak squares will sing for Ukraine

2. Vietnamci na Slovensku nikdy neboli uznaní ako menšina napriek tomu, že prišli do Československa už v 50-tych rokoch. Niektorí sa to teraz snažia zmeniť: The Vietnamese campaign for their rights: “We belong here”

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

3. Riaditeľka bratislavskej zoo musela odstúpiť, keďže s udelením amerického občianstva automaticky prišla o to slovenské. Po zmene zákona sa vracia naspäť: Resigned Bratislava Zoo director returns after citizenship debacle

4. Na Slovensku vyrástlo nové odvetvie, ktoré má potenciál zmeniť našu ekonomiku na niečo moderné a svieže, dynamické a poháňané inováciami, hovorí koordinátor centier, ktoré u nás zamestnávajú takmer 40 000 ľudí: Slovakia’s potential for business centres still not fully tapped

5. Bratislava môže len obmedzene čerpať eurofondy, pretože patrí k bohatším regiónom Európskej Únie. Predstavitelia mesta a kraja sa bránia, že bohatí sú len na papieri a chcú zmeniť spôsob alokovania peňazí: Bratislava Region says it is not as rich as it appears, wants a bigger portion of EU funds

6. Ako bude vojna vplývať na našu ekonomiku a čo zdražie? V prvom rade treba zobrať do úvahy veľkosť zahraničného obchodu Slovenska s Ukrajinou a s Ruskom. Konflikt u našich východných susedov nemá priamy dosah len na ceny pohonných látok, nakoľko obe krajiny patria k veľkým vývozcom obilia: The war in Ukraine will hurt Slovakia's economy

7. Ukrajina pravdepodobne nevyjde z tohto konfliktu ako slobodný, demokratický štát. Slovensko sa spolu so svojimi susedmi stane frontovými štátmi. S barbarskou okupáciou Ukrajiny sa hranica civilizácie v Európe skončí na Zemplíne: Reality bites in central Europe

8. Na hranici čakal na príchod svojej manželky z Ukrajiny. Dobrovoľník popisuje solidaritu, ktorú ľudia prejavili ihneď po invázií: People show solidarity with refugees from Ukraine by donating money and supplies

9. Prečo sa veľké medzinárodné firmy rozhodli umiestniť na Slovensku svoje centrá? V čom je naša výhoda a ako sme na tom oproti našim susedom? Kým v Česku je pomer zamestnancov zo zahraničia 44 percent, u nás je to len 11: BSCs harness Slovakia’s engineering skills, innovation and creativity

10. Americký novinár píše ako Slováci zmenili názor týždeň po ruskej invázii: Čo sa stane, keď si Rusko utrie krvavý nos a zvýši brutalitu na sýrsku alebo čečenskú úroveň? Dezinformačné brigády sa možno znovu objavia a rozdelia slovenský národ na polarizovaného a opäť impotentného hráča na svetovej scéne: Reality made the disinformation war temporarily irrelevant

Ak chcete dostávať prehľad správ o Slovensku v angličtine každý deň priamo do vašej schránky, odoberajte večerný prehľad správ dňa Today in Slovakia. Jedným klikom si ho môžete aktivovať tu.a