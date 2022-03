Za deň prešlo cez hranice vyše 11-tisíc Ukrajincov

Najviac osôb za uplynulých 24 hodín vybavili na hraničnom priechode Vyšné Nemecké.

BRATISLAVA. Za posledných 24 hodín do soboty rána do 6.00 h vybavili na hraničných priechodoch na vstupe z Ukrajiny celkovo 11 208 osôb, z toho od piatka večera do sobotného rána 4 376 osôb.

Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. Od vypuknutia konfliktu vybavila polícia do sobotného rána celkovo 101 529 osôb, vstupujúcich na Slovensko z Ukrajiny.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Najviac osôb za uplynulých 24 hodín vybavili na hraničnom priechode Vyšné Nemecké (7 715). "Z toho od piatka 20.00 h do soboty 6.00 h 3 431," priblížil Slivka.

Na hraničnom priechode Ubľa vybavili 1 986 osôb, z toho za od soboty večera do piatka rána 598 ľudí. Na hraničnom priechode Veľké Slemence prišlo 1 507 osôb, z toho od sobotného večera 347 ľudí.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Utečenci potrebujú aj psychologickú pomoc, štát ešte nie je pripravený Čítajte

Vybavovacie procesy na priechodoch Vyšné Nemecké a Ubľa v rámci územia Slovenska prebiehajú priebežne. Vo Veľkých Slemenciach prebiehajú vybavovacie procesy plynule bez čakania.

Slivka zároveň pripomenul, že cudzinecká polícia prijíma žiadosti o dočasné útočisko Ukrajincov a ich rodinných príslušníkov aj cez víkend, 24 hodín denne.