Dobré ráno: Hoaxy o Ukrajine po čase prevalcujú našu solidaritu

Dezinformácie vinia z vojny USA a NATO.

https://www.podbean.com/player-v2/?i=a35sm-11c3d54-pb&from=pb6admin&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Arial&skin=1&font-color=&btn-skin=3

Prokremeľská propaganda nenechala na seba dlho čakať a šíri sa aj na Slovensku. Kým z jednej strany zaznievajú tvrdenia, že Putin len ochraňuje Rusov na Ukrajine, keďže na nich bola páchaná genocída, z druhej strany sú z vojny obviňované západné štáty, ktoré Putina svojou rozpínavou politikou vyprovokovali k činu.

Zároveň sa množia poplašné správy späté s príchodom utečencov a výzvy, aby sme sa najskôr starali o vlastných chudobných občanov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Jana Maťková sa spolu s Jakubom Filom zástupcom šéfredaktorky denníka SME pozreli na niekoľko najfrekventovanejších tvrdení, ktoré kolujú internetom.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Na Slovensku by mala vzniknúť predsunutá prítomnosť jednotiek NATO. Prísť by malo približne 1 200 vojakov z Nemecka, Holandska, Českej republiky, Poľska či Slovinska, povedal premiér Eduard Heger v relácii RTVS Sobotné dialógy. Nemeckí a holandskí vojaci by mali priniesť systém protivzdušnej obrany Patriot.



Polovica Slovákov súhlasí s príchodom vojakov NATO na naše územie, 26 % je proti, vyplýva to z prieskumu Focusu pre reláciu Na telo. Ak by išlo o prítomnosť vojakov z USA, za je len necelá tretina opýtaných.

Bývalého špeciálneho prokurátora Kováčika prepustili v piatok z väzby. Súd uložil Kováčikovi viaceré povinnosti, okrem iného nosenie elektronického monitorovacieho náramku. V septembri ho Špecializovaný trestný súd neprávoplatne odsúdil na 14-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody z korupcie a vynášania informácii.



Medzinárodný menový fond v sobotu uviedol, že ruská invázia na Ukrajinu a sankcie uvalené na Rusko budú mať "vážny dosah" na globálnu ekonomiku. Ceny potravín a energií v uplynulých dňoch prudko stúpli, čo ešte podporilo aj predtým vysoké inflačné tlaky.



Prevádzkovatelia platobných kariet Mastercard a Visa v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu pozastavili svoje aktivity v Rusku. Nebudú podporovať karty vydané ruskými bankami a pracujú na zastavení všetkých transakcii. A viac informácii týkajúcich sa vojny na Ukrajine sa dozviete v našom večernom podcaste Ukrajinský spravodaj.

Odporúčanie

Túto knihu som už raz odporúčala, no v posledných dňoch na ňu myslím stále viac a viac. Svetlana Alexijevič zozbierala pamäti stoviek žien, ktoré sa zúčastnili bojov v druhej svetovej vojny. Vojna nemá ženskú tvár je to veľmi silné čítanie a aktuálnejšie ako kedykoľvek predtým.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.