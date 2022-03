Vojnový lekár z Ukrajiny: Ľudia, ktorí prijali, že môžu zomrieť, už do krytov nechodia

Raneným pomáhal aj v roku 2014 v Kyjeve.

Ukrajinec DMYTRO SAVČENKO je vyštudovaný zubár. Po ruskej invázii na Ukrajinu pôsobí vo vojenskej nemocnici v meste Rivne.

Učí vojakov, policajtov aj civilistov, ako po paľbe odtiahnuť ranených.

Mŕtvych a ranených videl už v roku 2014 na Námestí nezávislosti v Kyjeve, keď policajné zložky strieľali do demonštrantov.

"Nefunguje to ako vo filmoch, že niekto beží a prehodí si raneného človeka cez plece. Napríklad ja mám 62 kíl. Vytrénovaný vojak s celým výstrojom môže mať aj sto kíl. Je nereálne, aby som ho odniesol," vysvetľuje. Najťažšie je rozhodnúť sa, komu ešte pomôžete a komu nie, dodáva.

Aká je situácia v meste, schovávate sa?

Som doma v meste Rivne na severozápade Ukrajiny. Už ani nechodím do krytov, lebo v tom už nevidím až taký zmysel. Povedal som si, že radšej zomriem doma ako so štyrmi tisícami ľudí niekde pod zemou.

Od desiatej večer človek nemôže vychádzať von, inak je vysoká šanca, že ho zastrelia. Ešte minulý týždeň sme museli večer doma sedieť po tme, teraz si už môžeme rozsvietiť.

Nejdete sa skryť ani vtedy, keď zaznie siréna?

Nie. Minulý týždeň sa rozoznievali aj osemkrát denne, teraz je to tak dva- až trikrát do dňa. Ak chcem niečo spraviť v nemocnici, nemôžem sa stále utekať skryť. Tí, ktorí prijali možnosť, že môžu zomrieť, už do krytov nechodia.

Čiže ste sa s takou možnosťou zmierili?

Áno. Tu je môj domov a budem ho brániť, pokiaľ budem môcť.

Ako vyzerá váš bežný deň?