Šéfka UNICEF Sliacka: Najväčší nápor utečencov z Ukrajiny Slovensko ešte len čaká

Na Ukrajine je čoraz väčší problém kúpiť základné potreby.

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Rozhovor prepísala Barbora Paľovčíková.

Počiatočná eufória pomoci Ukrajincom opadne a príde veľa problémov. Budú s ubytovaním, dlhmi či s vyčerpanými dobrovoľníkmi, hovorí MÁRIA SLIACKA, riaditeľka UNICEF Slovensko, ktorá viedla misiu na turecko-sýrskych hraniciach pre utečencov z vojny zo Sýrie a koordinovala aj humanitárnu pomoc na Ukrajine počas vojny v Donbase.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ako situáciu zvládajú vaši priatelia a známi z Ukrajiny?

Väčšina ľudí, s ktorými som pracovala, zostala pracovať pre mimovládne organizácie na Ukrajine. Niektoré ženy, ktoré majú deti, uvažujú o odchode, ale chceli by sa ďalej venovať pomoci. Niektorí ich rodinní príslušníci už prišli do iných krajín, napríklad do Poľska.

Časom sa potreby ľudí, ktorí utekajú pred vojnou, menia. Je toto fáza, v ktorej sa potrebujú upokojiť, stabilizovať a rozhliadnuť sa čo ďalej, čiže potrebujú najmä jedlo, spánok a teplo?

Sú to základné potreby, tak ako v každej kríze. Teraz je to trochu zložitejšie v tom, že sa pozeráme na krízu z rôznych pohľadov. Jedno sú potreby na Ukrajine, ktoré sú stále najväčšie.

Potom sú potreby pre ľudí na úteku, ktorí prichádzajú do krajín vrátane Slovenska. Informácie, ktoré momentálne mám, ukazujú, že na Slovensku zatiaľ ešte nemáme najväčší nápor.

Všetky mimovládne organizácie, ak je to možné, sa snažia nájsť cestu, ako posielať pomoc na Ukrajinu, pretože tam zlyháva doprava, elektrina a infraštruktúra a je veľmi ťažké dostať tam pomoc.

Čím ďalej, tým väčší problém je kúpiť základné potreby. Ľudia potrebujú najmä zdravotnícky materiál, lieky, zdravotnícke vybavenie na operáciu, pretože je tam už oveľa viac zranených. Potom základné potreby ako jedlo, vodu a pomôcky na náhradu bývania, teda matrace, postele, karimatky a spacie vaky.

Mária Sliacka riaditeľkou Slovenskej nadácie pre UNIFEF je od decembra 2018,

začínala ako dobrovoľníčka v Keni,

viedla misiu na turecko-sýrskych hraniciach pre ľudí vo vojnou zasiahnutých oblastiach Sýrie,

koordinovala humanitárnu pomoc v ukrajinskom Donbase.

Ako sa humanitárna pomoc dopravuje na Ukrajinu?

Je to veľmi ťažké a zložité, veľmi ťažko sa na to aj odpovedá. Najjednoduchšie by bolo, keby sa podarilo na vládnych úrovniach vyjednať humanitárne koridory a miesta, cez ktoré sa prepravuje pomoc.

Na Ukrajine začína problém aj s tým, že potrebujú vybavenie aj pre vojakov. Humanitárna materiálna pomoc, napríklad zo Slovenska, sa teraz prevezie cez organizované koridory tak, že materiálnu pomoc vyložila na slovenských hraniciach a naložia ju do ukrajinského kamióna.

Je tam však hrozba, že sa to posiela do centralizovaného skladu a nie je isté, či sa pomoc dostane k obyčajným ľuďom, ktorí ju potrebujú.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Psychologička o utečencoch: To, čo prežívajú, sa nedá slovami ani vyjadriť Čítajte

Preto je snaha vyjednať, aby mimovládne organizácie mohli dostať materiálnu pomoc k svojim organizáciám na ukrajinskej strane. Ak to nie je možné oficiálnou cestou, tak sa to robí rôznymi malými prepravami.