Ukrajinci si k nám priniesli celoživotné úspory. Sú im nanič, hrivny u nás nevymenia

Lepšia ako hotovosť je bankomatová karta.

BRATISLAVA. Utiekli na Slovensko pred vojnou, aby si zachránili život. Niektorí ukrajinskí utečenci si zo sebou zobrali aj celoživotné úspory, aby u nás mohli začať nový život. Ukrajinská mena hrivna je im však nanič. Žiadna z veľkých bánk na Slovensku túto menu nevymieňa za eurá.

Ukrajinci, ktorí k nám prišli len s hrivnami v hotovosti, tak riskujú, že zostanú úplne bez peňazí. Nemajú si za čo kúpiť ani rožok.

Väčšie šťastie majú tí, ktorí si peniaze nevybrali a môžu si eurá vybrať z bankomatu. Umožňuje to väčšina bánk.

Ukrajincom, ktorí majú len hrivny, nateraz nepomôže ani štát. Ministerstvo financií aj Národná banka Slovenska (NBS) len hovoria, že situáciu monitorujú a hľadajú riešenia. Tie však nechcú prezradiť.

Ukrajinský cash za eurá

On je 80-ročný učiteľ matematiky, ona učiteľka hudby. Na Slovensko si z Ukrajiny doniesli úspory v hrivnách. Banky ani zmenárne ich však nechcú vymeniť za eurá. Je to len jeden z prípadov, ktorý prišiel do redakcie SME.