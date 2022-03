Dobré ráno: Putin si nemôže dovoliť cúvnuť, boje budú brutálnejšie

Putinova predstava bleskovej vojny sa rýchlo rozplynula.

Kyjev mal padnúť do pár dní a Putin mal byť na čele znovuobnovenej veľkej ruskej ríše. Po 14-tich dňoch od začiatku invázie môžeme konštatovať, že sa dosť prerátal.

Jeho vojská síce obkľučujú niektoré ukrajinské mestá, no nedarí sa im obsadiť ich. Dochádza im palivo, čelia logistickým problémom, klesajúcej morálke svojich vojakov a najmä obrovskej odhodlanosti Ukrajincov brániť svoju krajinu.

Aké kroky zo strany ruskej armády môžeme v najbližších dňoch očakávať? Jana Maťková sa pýtala bezpečnostného analytika Vladimíra Bednára.

Zdroj zvukov: CNN

Krátky prehľad správ

Európska únia plánuje do konca roka znížiť dodávky plynu z Ruska o dve tretiny. Nahradiť ich chce energetickými úsporami, novými zdrojmi plynu a investíciami do vodíkových, biometánových a obnoviteľných riešení. O návrhu sa má hovoriť na summite európskych lídrov 10. a 11. marca



Česká polícia obvinila bývalého poslanca Dominika Feriho zo znásilnenia Trestné stíhanie je zatiaľ vo vyšetrovacej fáze. Feri čelí obvineniu, že v minulosti na domácich večierkoch sexuálne zneužil niekoľko študentiek.

Z Ukrajiny utieklo už dva milióny ľudí, najväčší nápor zažíva Poľsko, kde prišlo milión dvestotisíc Ukrajincov, do Maďarska takmer 200-tisic a cez slovenské hranice prešlo 141-tisíc utečencov.

Strana SaS vyzýva prokuratúru a orgány činné v trestnom konaní, aby šírenie písmena „Z“, ktoré symbolizuje agresiu Ruska proti Ukrajine, stíhali podľa trestného činu rozširovania extrémistického materiálu. Písmeno „Z“ sa objavuje na vozidlách či tankoch Ruskej federácie, ktoré bojujú na Ukrajine.



Vzhľadom na aktuálny výrazný rast cien, navrhuje minister financií Igor Matovič vyplatiť 13. dôchodky čo najskôr. Namiesto vianočného obdobia by tak mohli dôchodcovia dodatočnú penziu dostať podľa Matovičových odhadov už v máji alebo júni.

Odporúčanie

Ak chcete na chvíľu vypnúť, choďte do kina. Odporúčam vám napríklad nového Batmana, pri ktorom aspoň získate pocit, že svet môže byť zachránený. Bavil ma naratív s novým antihrdinom aj precízna kamera so skvelými zábermi. Akčných scén nie je až tak veľa, no vôbec to neuberá na kvalite príbehu, práve naopak.

