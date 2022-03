Bude nám stačiť 2100 vojakov? A odkiaľ zoberieme plyn? (otázky a odpovede)

BRATISLAVA. Nejasnosti ohľadom dodávky lietadiel z Poľska pre Ukrajinu aj informácie o výpadkoch prúdu v Černobyle dominovali správam z vojny na Ukrajine posledné hodiny.

Ruská agresia trvá už dva týždne a napriek tvrdým sankciám nevyzerá, že by Vladimir Putin a jeho režim chcel ustúpiť.

Situácia vyvoláva množstvo otázok a nejasností. Pripravili sme odpovede na najčastejšie otázky, ktoré si kladú ľudia na sociálnych sieťach alebo nám ich posielajú do redakcie.

Čo znamená odpojenie Černobyľa od elektriny? Máme sa báť nukleárnej katastrofy?

Napriek vyhláseniam predstaviteľov ukrajinskej vlády, že dodávky elektrickej energie v Černobyle boli „úplne odpojené“, čo ohrozuje chladiace systémy, Medzinárodná jadrová agentúra dnes vyhlásila, že ani pri problémoch s dodávkou elektrickej energie nevidí „kritické ohrozenie bezpečnosti“.

Viac podrobností sa dočítate v článku Renáty Zelnej.

Prečo ukrajinský prezident opakovane žiada pomoc od NATO?

Pretože zapojenie NATO do vojny by znamenalo zásadnú zmenu rozloženia síl v prospech Ukrajiny.

Zároveň by to však znamenalo zrážku armády Ruska a NATO, čo by viedlo k rozšíreniu vojny aj na iné krajiny a tomu sa chce Západ vyhnúť.

Prečo sa darovanie zbraní neinterpretuje ako zapojenie sa NATO do konfliktu, ale darovanie stíhačiek už áno?