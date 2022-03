Magda Vášáryová: musíme sa zbaviť snov o Rusku a začať uvažovať strategicky

Potrebujeme sa toho veľa naučiť.

Vojna na Ukrajine odkryla mnohé slabé miesta v našej spoločnosti. Nevieme, čo je to demokracia a právny štát, nepoznáme históriu Slovenska a ani našich susedov a máme ilúzie o Rusku. V dôsledku všetkých týchto vecí sme, ako krajina, ohromne zraniteľní voči dezinfo kampaniam.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V novej epizóde podcastu Ľudskosť sa reportérka Barbora Mareková rozpráva s bývalou diplomatkou a predsedníčkou Živeny Magdou Vášaryovou o úlohe ľudských práv v demokratickej spoločnosti a tiež o tom, prečo je súčasťou Kremeľskej propagandy aj snaha upratať ženy.

“Rakúšania a Poliaci zabudli, že existujú Slováci. Keď som prišla v roku 2000 do Poľska, tak tam spievali, že ’v českých Tatrách je hej’. A my sme za 70 rokov úplne zabudli na to, že existuje Ukrajina. Potrebujeme veľkú kultúrnu zmenu: prestať snívať o Rusku a začať byť Európanmi.” vraví Vášáryová.

Spomenuté v podcaste:

- Polnočný sused (Magda Vášáryová)

- On Tyranny (Timothy Snyder)

Hostka odporučila knihy:

- The Idea of Galicia (Larry Wolf)

- Dejiny Ruska 20. století (Andrej Zubov)

- Šeptuchy (Alena Sabuchová)

- Knihy Jakubove (Olga Tokarczuk)

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.