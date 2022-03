Kauza Valčeky: Slobodník v nepriestrelnej veste na súde opísal Bödörov vplyv na políciu

Na súde sa vysvetľovali aj rozpory.

Načítavam video... https://cdn.jwplayer.com/players/RynQzNn9.html

BANSKÁ BYSTRICA. Na jeho príchod sa chvíľu čakalo. Súdna sieň bola plná, novinári sedeli na svojich miestach a po dvadsiatich minútach od naplánovaného začiatku prišiel Bernard Slobodník s oblečenou nepriestrelnou vestou a v sprievode troch kukláčov so samopalmi.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Neboli to však príslušníci justičnej stráže, ktorí mali dozerať, aby neušiel. Boli to policajti zo špeciálneho útvaru Lynx Commando, ktorí dávali pozor, aby sa mu nič nestalo.

Slobodník je bývalým šéfom finančnej jednotky NAKA, ktorý sa priznal ku korupcii a k členstvu v takzvanej skupine bödörovcov, ktorá podľa viacerých výpovedí ovládala políciu počas vlád Smeru.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Chceli chrániť budúcu politickú kariéru mladého Žigu, vypovedá Petrov Čítajte

"Ospravedlňujem sa za meškanie, bolo spôsobené istými logistickými náležitosťami, ktoré museli byť vykonané," povedal na úvod samosudca Ján Hrubala.

Na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici sa takto začal tretí pojednávací deň s bývalým vyšetrovateľom NAKA Mariánom Kučerkom. Ten je obvinený v korupčnej kauze, ktorá odhaľuje vplyv Norberta Bödöra na políciu a jeho kontakty medzi politikmi.

Žigovci a Naftári

Kučerka je obžalovaný v dvoch veciach. V prvom prípade Kučerka údajne prijal 25-tisíc eur od Norberta Bödöra prostredníctvom Bernarda Slobodníka za to, že v obvinení v dépéháčkarskej kauze Valčeky nespomenie Štefana Žigu, vzdialeného príbuzného poslanca Hlasu Petra Žigu. Bödör je v tejto veci stíhaný.

Žigova firma bola jednou z reťaze firiem, ktoré podľa obvinenia robili karuselové podvody s DPH.

Druhý úplatok sa týkal vyšetrovania štyroch podozrivých obchodníkov s palivami v kauze známej ako Naftári alebo Jopi Trade. Kučerka podľa obžaloby zobral peniaze za to, že NAKA u obchodníkov nebude vykonávať domové prehliadky a nezadrží ich.

Kučerka priznáva, že peniaze zobral a využil ich, ale popiera, že by mal vedomosť o tom, že sú to úplatky. Na prvom pojednávaní odmietol vypovedať, prečítali len jeho výpoveď z vyšetrovania, kde potvrdil, že Slobodník sa snažil u neho vybaviť vyčlenenie Žigu zo stíhania.

Druhý pojednávací deň to potvrdil aj podnikateľ Peter Petrov, ktorý sa so Slobodníkom kamarátil. Petrov tvrdí, že v lete 2020 bol na stretnutí so Štefanom Žigom a Slobodníkom na Slobodníkovej chalupe v Leviciach, kde o tom hovorili.

„Bolo doslova povedané, že pán Žiga nesmie mať vznesené obvinenie pre jeho budúcu politickú kariéru, že je ešte mladý,“ povedal Petrov.

Výpoveď Slobodníka

Slobodník mal o týchto veciach najprv spontánne vypovedať. Sudca ho poprosil, aby hovoril pomaly, pretože jeho slová nebude prepisovať zapisovateľka, ale program v počítači.