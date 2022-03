Tomanová ocenila návrh novej formy starostlivosti o deti pri rozvodoch

Súd by mohol po novom zveriť dieťa do spoločnej osobnej starostlivosti.

BRATISLAVA. Navrhovaný inštitút spoločnej osobnej starostlivosti o dieťa by mohol v niektorých prípadoch viesť k rýchlejšiemu rozhodovaniu súdov o zverení dieťaťa, a tým k eliminácii napätia, ktoré sprevádza rozvodové konanie.

Uviedla to komisárka pre deti Viera Tomanová. Reagovala tak na návrh rezortu spravodlivosti zaviesť popri osobnej starostlivosti jedného z rozvedených rodičov a striedavej osobnej starostlivosti novú formu starostlivosti o dieťa.

Rodičia sa môžu dohodnúť sami

Súd by mohol po novom zveriť dieťa do spoločnej osobnej starostlivosti v prípade, ak sa vedia rozvádzajúci sa rodičia sami dohodnúť na spôsobe starostlivosti o dieťa.

"Aj naďalej bude teda o zverení dieťaťa do spoločnej osobnej starostlivosti rozhodovať súd," podotkla Tomanová.

Len na základe navrhovaného legislatívneho textu je podľa nej v súčasnosti problematické vyniesť jednoznačné hodnotenie tohto zámeru.

"Mám však predbežne za to, že zavedenie nového právneho inštitútu 'spoločnej osobnej starostlivosti o dieťa' do zákona o rodine by v praxi azda mohlo v niektorých prípadoch prispieť k rýchlemu rozhodovaniu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti, najmä však k pokojnému rodinnému prostrediu dieťaťa, k jeho kompletnejšej výchove (zohľadňujúcej ženské i mužské vzory) a tiež k eliminácii napätia, ktoré sprevádza rozvodové konanie a konanie o zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti," priblížila Tomanová.

Ukáže prax

Bude však podľa jej slov nevyhnutné sledovať, ako by sa v prípade schválenia tento nový právny inštitút uplatňoval v praxi. Či by bol zabezpečený najlepší záujem dieťaťa a ako by spoločná osobná starostlivosť prispievala k zdravému psychickému a fyzickému vývinu dieťaťa.

Rezort spravodlivosti v návrhu zdôraznil, že všetky tri formy osobnej starostlivosti (osobná starostlivosť jedného z rozvedených rodičov, striedavá osobná starostlivosť, spoločná osobná starostlivosť) si majú byť navzájom rovnocenné a súd by mal vždy rozhodovať tak, aby chránil najlepší záujem dieťaťa.

Novelu Civilného mimosporového poriadku, ktorého súčasťou sú aj zmeny v zákone o rodine, možno momentálne pripomienkovať. Ministerstvo spravodlivosti SR návrhom sleduje zvýšenie ochrany maloletých detí.