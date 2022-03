Dobré ráno: Hľadajú Rusi zámienku na použitie zakázaných zbraní?

Rusko šíri fámu o biologických zbraniach.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/player-v2/?i=h42yn-11caa60-pb&from=pb6admin&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Arial&skin=1&font-color=&btn-skin=3

Vraj našli dôkazy o chemických a biologických zbraniach, vraj Američania na Ukrajine vyvíjali zakázané látky, vraj kto vie, ako by to dopadlo.

Takúto fámu šíri po novom Rusko, aby ospravedlnilo svoje zverstvá na Ukrajine. Ako je to ale s biologickými laboratóriami na Ukrajine naozaj? A pripravuje si takto Rusko pôdu, aby samo začalo používať na Ukrajine chemické a biologické zbrane?

Tomáš Prokopčák sa pýta Niny Sobotovičovej.

Zdroje zvukov: Youtube / CNN, Wall Street Journal

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Premiér presadzuje kompletné odstrihnutie Európy od ruských energií. Eduard Heger to povedal včera pred neformálnym samitom lídrov Európskej únie. Prvým krokom by ale mala byť pomoc Ukrajine.

Dodávka nových amerických stíhačiek F-16 na Slovensku sa oneskorí. Stroje prídu zhruba o rok neskôr, až v roku 2024. Dôvodom je meškanie u výrobcu lietadiel, chýbajú mu napríklad čipy. Ministerstvo obrany teraz rokuje, kto bude medzičasom zabezpečovať náš vzdušný priestor.

Včerajšie rozhovory medzi Ukrajinou a Ruskom v Turecku nepriniesli žiaden posun. Ukrajinci vylúčili kapituláciu krajiny, ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov zase obviňoval Západ, ktorý vraj donútil Ukrajinu vyberať si medzi ním a Ruskom. Ukrajina a Rusko sa dokonca nedohodli ani na humanitárnych koridoroch.

Sociálne siete a rôzne platformy by mali niesť väčšiu zodpovednosť za to, aké dezinformácie šíria. Myslí si to podpredsedníčka vlády Veronika Remišová. Plánuje preto legislatívu, ktorá by šírenie takéhoto obsahu na Slovensku regulovala.

Maďarsko bude mať prvú prezidentku. Včera o tom rozhodli poslanci aďarského Národného zhromaždenia, Katalin Nováková bola nominantkou vládneho Orbánovho bloku. Nováková sa maďarskou prezidentkou stane 10. mája.

Odporúčanie

Dlho som vám neodporúčal muziku, takže moje dnešné odporúčanie bude hudobné. Ešte minulý rok nahrala súrodenecká zostava Hypnotic Brass Ensemble zvláštny album This is a Mindfulness Drill. Zvláštny preto, že sú to vlastne len tri skladby, a všetky majú zhruba po desať minút.

V týchto šialených časoch pôsobia ako pohladenie na duši, akoby sa v nich stretli Bonobo, Penguin Café a dychová sekcia naozaj dobrého orchestra. A špeciálne balada Soon It Will Be Fire s hosťujúcim Mosesom Sumneyim je nádhera, akú ste naposledy počuli v lepších časoch Jónsiho Birgissona zo Sigur Rós.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.