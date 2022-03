Slovenská Vietnamka: Rodičia zostanú cudzincami, nemajú čas sa začleniť

Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

1. Ako dobrovoľníčka pomáhala po požiari londýnskej Grenfell Tower, kde zomreli desiatky ľudí a mnohí ďalší zostali bez domova. Bola to podobná skúsenosť akú dnes zažívam na hranici s Ukrajinou, hovorí Slovenka, ktorá pricestovala z Británie pomáhať utečencom: Volunteer at the border: Coordination shortage, uncertainty is the worst for refugees

2. Bratislavskou hlavnou stanicou prechádzajú denne stovky Ukrajincov na úteku pred vojnou. V improvizovanom stánku, ktorý zriadili neziskovky spolu s mestom, si môžu okrem iného vypýtať právnu radu alebo nabiť telefón: City Hall and NGOs team up at Hlavná Stanica to get refugees on track

3. Práca v centrách podnikových služieb sa viac špecializuje. V Henkel Slovensko napríklad vznikli špeciálne tímy, ktoré z Bratislavy pracujú na procesoch pre celú globálnu skupinu, hovorí v rozhovore jeho prezident Christian Schulz: Qualified foreign workers safeguard jobs in Slovakia in the long run

4. Mám dobrý pocit, hovorí dobrovoľníčka, ktorá pomáha utečencom na košickej stanici. Celý svet pomáha, Rusko to nevydrží. Musíme tomu veriť: "I think it was the bravest cat in the world"

5. Opozícia ho využíva na šírenie strachu a propagandy, no medzinárodné cvičenie Saber Strike s tým nemá nič spoločné. Tím reportérov sa bol pozrieť, ako to na tomto cvičení vlastne vyzerá: Fico warned of heavily-armed American soldiers. Here's what Saber Strike 22 really looks like

6. Na chodníkoch od marca môžu parkovať už len bicykle či motorky. Naše hlavné mesto tak prišlo o niekoľko tisíc parkovacích miest: Rules of parking on pavements are changing. Bratislava has lost 2,500 parking places

7. Kúpeľná tradícia v Trenčianskych Tepliciach siaha až do 13. storočia. Dnešných návštevníkov zaujmú aj neobyčajným tureckým štýlom: Unwind in a 13th-century spa in the green foothills

8. „Pozor, dobrý nepriateľ sa hľadá ťažko!“ Aj takýto výrok odznel v hre inšpirovanej knihami zavraždenej ruskej novinárky. Iniciatív s cieľom podporiť Ukrajinu však bolo viac, dočítate sa o nich v pravidelnom prehľade noviniek z kultúry a cestovania: How Putin the Killer emerged

9. Potrebujete sa v lete schladiť? Vďaka novému projektu to už bude možné aj v jazere na Železnej Studničke v Bratislave: Cool your heels: Železná Studnička pond to get easy-access steps

10. Naši rodičia zostanú cudzincami, nemajú čas začleniť sa. Slovenská Vietnamka študovala v Anglicku, pracovala vo Vietname, no vrátila sa na Slovensko. V rozhovore opisuje svoju snahu zapadnúť v krajine, kde vyrástla: 'I often imagined I didn't live in Slovakia, but in Vietnam': A Vietnamese-Slovak recounts her childhood

