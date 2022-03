Kašper vyzdvihuje riešenie utečeneckej krízy, Kamenický ukazuje na zlý manažment

Obranu Ukrajiny vníma poslanec Sme rodina ako opodstatnenú.

BRATISLAVA. Prebiehajúce udalosti na Ukrajine čoraz viac potvrdzujú to, že agresorom v konflikte je Ruská federácia vedená Vladimirom Putinom.

V sobotňajšej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to zdôraznil poslanec Národnej rady SR, člen predsedníctva hnutia Sme rodina Igor Kašper.

Materiálna pomoc pre Ukrajinu

Na rozdiel od spoludiskutujúceho v relácii, podpredsedu strany Smer Ladislava Kamenického je presvedčený, že je v poriadku, ak Ukrajine pomáha Slovensko aj dodávkou vojenského materiálu.

Obranu Ukrajiny vníma ako logickú a opodstatnenú, kroky Kremľa, naopak, považuje za odsúdeniahodné.

"Neviem, či Putin je schopný ešte dodržať svoje slovo, keď doterajším konaním porušil všetky svoje predchádzajúce prísľuby a negoval vyhlásenia o tom, že si Rusko neželá vojnový konflikt," skonštatoval.

Otázka ďalšieho kontingentu materiálnej pomoci pre Ukrajinu je podľa neho témou pre vládu i parlament, zdôraznil však, že účinnou pomocou je poskytnúť Ukrajine to, čo najviac potrebuje.

Kamenický odsudzuje vojenskú agresiu a porušenie medzinárodného práva zo strany Ruskej federácie, súhlasí tiež s poskytnutím humanitárnej pomoci, namieta však proti tomu, aby sa Slovensko zapájalo do diania dodávkou vojenského materiálu pre Ukrajinu.

"Týmto spôsobom sa stávame súčasťou tohto vojenského konfliktu," zdôraznil a zopakoval obavy z ďalšej eskalácie, ktorá môže prerásť do vojny globálnych rozmerov.

"Jediným riešením, ako ukončiť to, čo sa deje na Ukrajine, vedie cez diplomatické rokovania," zdôraznil.

Kamenický takisto upozornil, že efekt vojny v podobe utečencov prichádzajúcich na Slovensko odhalil nepripravenosť, ale aj zlý manažment štátu. Poukázal pritom na na kritické vyhlásenia samospráv a neziskových organizácií, ktoré pomáhajú na východnej hranici.

Kašper si myslí, že štát zatiaľ utečeneckú krízu zvláda a vytvára nástroje, aby efektívne pomohol ľuďom, ktorí sa snažia nájsť na Slovensku útočisko. Vyzdvihol v tejto súvislosti solidaritu a empatiu pomáhajúcich Slovákov.

Riešenie DPH pohonných látok

Zníženie dane z pridanej hodnoty na pohonné látky "je na stole", rokuje o ňom koalícia, uviedol Kašper,.

"Áno, je to na stole, aj v rámci balíka ´Lex Ukrajina´, či už znižovanie DPH-čky alebo spotrebnej dane. To je v súvislosti s balíkom týkajúcim sa päťpercentnej DPH na potraviny. Musíme to urobiť teraz. Keď to neurobíme teraz, bude to mať pre slovenskú ekonomiku oveľa väčšie následky," priblížil Kašper.

O znižovaní daní podľa jeho slov "teraz prebieha diskusia".

"Je to na stole, nechcem predbiehať, aby som niečo neprezradil, čo v tejto chvíli nemôžem a nemusím (povedať). Všetko, čo pomôže Slovákom, slovenským občanom podporíme tak, ako sme podporili zastropovanie ceny energií, ako sme podporili ostatné opatrenia. Budeme o to bojovať, hnutie Sme rodina je zárukou toho, že opatrenia budú," podčiarkol Kašper.

"Akékoľvek opatrenia, ktoré pomôžu ľuďom, podporíme. Od začiatku roku čakáme, že nejaké prídu. Zatiaľ sme však žiadne nevideli," doplnil Kamenický na otázku, či strana Smer v parlamente podporí zníženie DPH na pohonné látky.

Príspevok na ubytovanie

Príspevok na ubytovanie pre odídencov z Ukrajiny, ktorého zavedenie avizoval po vypuknutí rusko-ukrajinského konfliktu minister financií Igor Matovič (OĽANO), je podľa Kašpera "na stole, či pre štátne organizácie, alebo pre súkromné osoby".

"V tejto chvíli by som klamal, keby som povedal, že vieme presne, ako to bude, na koľko to bude týždňov alebo mesiacov. V tejto chvíli sa všetko pripravuje," spresnil Kašper.

Ľudia na príprave príspevku na ubytovanie podľa Kašpera "na ministerstvách robia po nociach".

"Súhlasím, že príprava trvá trochu dlhšie. Ja nie som ten, ktorý to predkladá na rokovanie vlády. Podporím toto v každej forme, ako to bude, aby sme čo najviac pomohli či našim, či ukrajinským občanom," podčiarkol poslanec Sme rodina.

Kamenický pripomenul že rusko-ukrajinský konflikt vypukol 24. februára.

"Odvtedy už však prešlo niekoľko týždňov. Koalícia, ktorá v uplynulých dvoch rokoch robila skrátené legislatívne konania v parlamente, v prípade Lex Ukrajina ho neurobila. Napríklad samosprávy sa pýtajú, koľko z nákladov, ktoré majú s utečencami, im štát preplatí. Dobrovoľníci taktiež nedostávajú ani euro," dodal Kamenický.

Chaos v riadení štátu, ktorý podľa jeho slov bol na Slovensku počas pandémie, ten "tu teraz vidíme takisto".

Vojna na Ukrajine