Dotácie na ubytovanie utečencov sa majú vyplácať aj spätne. Krajniak prezradil sumy

Obce na hraničných priechodoch dostanú dotáciu na humanitárnu pomoc.

BRATISLAVA. Obce na hraničných priechodoch Ubľa, Vyšné Slemence a Vyšné Nemecké dostanú dotáciu na humanitárnu pomoc. Financie dostanú hneď ako o to obce požiadajú.

Uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) v relácii V politike na TA3.

„Rádovo to budú desiatky tisíc eur, ktoré vieme poskytnúť hneď, samozrejme, vláda poskytne ako celok aj vyššiu pomoc," povedal Krajniak s tým, že to bude prvá pomoc odhliadnuc od finančnej pomoci, ktorú Slovensku poskytne Európska únia.

Na Slovensko prišlo takmer 200-tisíc utečencov

Krajniak ďalej povedal, že k polnoci dnešného dňa prešlo cez naše hranice 196-tisíc ľudí. Z nich 23-tisíc, čiže asi 11,7 percenta požiadalo o dočasné útočisko.

Repatriačným letom odletelo 2 191 ľudí do tých krajín, z ktorých pochádzali, keďže to neboli ukrajinskí občania. Takisto bolo vypravených 16 repatriačných vlakov, čo je asi 5 705 ľudí.

„Tí, ktorí požiadajú o dočasné útočisko na území Slovenskej republiky, časť z nich je taká, že má ubytovanie, pretože tu majú príbuzných alebo si nejakým spôsobom vopred zabezpečili ubytovanie, druhá časť z nich to nemá," povedal Krajniak.

Dotácie na ubytovanie utečencov

Podľa ministra Slovensko stále má voľné tisícky ubytovacích kapacít a o dotáciu za ubytovanie utečencov z Ukrajiny bude možné požiadať aj spätne. O zákone Lex Ukrajina bude parlament rokovať v utorok alebo v stredu.

„Súkromný človek, ktorý bude chcieť ubytovať a bude chcieť pomôcť s ubytovaním ukrajinskej rodiny alebo občana, dostane príspevok na deň sedem eur a približne 210 eur mesačne na dospelú osobu, v prípade dieťaťa pôjde o polovičnú sumu. Úplne rovnaká pomoc štátu bude v prípade, ak pôjde o subjekt, ktorý má ubytovanie v predmete svojej činnosti. Tam to bude akurát s 10-percentnou DPH, čiže to bude predstavovať 7,70 eura na dospelú osobu na deň. V tom budú zahrnuté aj zariadenia sociálnych služieb alebo internáty, ktoré budú môcť takisto požiadať o túto pomoc, ak sa rozhodnú ubytovať tých ľudí, ktorí to najviac potrebujú," informoval Krajniak.

O dotáciu bude možné požiadať iba v prípade, ak budú ubytovaní utečenci so statusom dočasného útočiska. Kontrolu by mal zabezpečovať štát, evidenciu však budú zabezpečovať pravdepodobne mestá a obce.

Predseda strany Hlas Peter Pellegrini potvrdil, že jeho klub zahlasuje za každý návrh, ktorý by mohol utečencom z Ukrajiny pomôcť.

Vojna na Ukrajine