Dodávanie zbraní znamená pomoc, nie zapojenie sa do vojny, tvrdí Krúpa

Rusko sa rozhodlo zmeniť taktiku na vyhladzovaciu, vyhlásil šéf obranného a bezpečnostného výboru.

BRATISLAVA. Slovensko dodávkou zbraní na Ukrajinu nezasahuje do vojenského konfliktu.

V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (OĽANO).

Člen Výboru NR SR pre európske záležitosti a generálny manažér strany Hlas Matúš Šutaj Eštok zase uviedol, že najlepším východiskom z danej krízy je rokovanie o mieri.

Slovensko poskytuje legitímnu pomoc

Podľa Krúpu má krajina, ktorá je napadnutá, právo zabezpečiť si zbrane pre vlastnú obranu zo všetkých možných zdrojov.

"Slovensko ani iné štáty nezasahujú do tohto konfliktu, neposielajú tam jednotky, nevytvára sa tam bezletová zóna a nebojuje sa s Rusmi. My im posielame pomoc, ktorú potrebujú – humanitárnu alebo muníciu a zbrane, aby sa mohli brániť. Je to absolútne legitímne," spresnil.

V súvislosti s vojnou na Ukrajine upozornil na to, že Rusko sa rozhodlo zmeniť taktiku na vyhladzovaciu. Podľa neho chcú vysoký odpor Ukrajincov zmeniť bombardovaním.

Šutaj Eštok: Vláda situáciu na hraniciach nezvládla

Ruskú agresiu odsúdil aj Šutaj Eštok. "V slovenskom politickom priestore sa ťažko nájde niekto, kto by stál na strane Ruska. Všetci sme sa postavili na stranu Ukrajiny a odsúdili ruskú agresiu. Teraz sa treba hýbať v rámci toho, čo ideme robiť," dodal.

Krúpa ďalej skonštatoval, že zažívame najväčšiu utečeneckú krízu od druhej svetovej vojny.

"Vieme veľmi dobre predvídať, že situácia bude dlhodobá a prílev utečencov dnes neskončí. Už dnes prišlo na Slovensko okolo 200 000 a dá sa očakávať, že budú prichádzať ďalší," povedal.

Šutaj Eštok však v súvislosti so situáciou na hraniciach kritizoval vládu za to, že nebola dostatočne pripravená.

"Dnes sú samosprávy tie, ktoré suplujú povinnosť štátu. Bez samospráv by to celé na hraniciach padlo. Druhou zložkou sú dobrovoľníci," doplnil.

"Všetci sa snažíme urobiť maximum, čo sa dá," reagoval Krúpa s tým, že situáciu nezvládajú aj v iných štátoch.

