Dobré ráno: Cynicky klamú, a nemajú v sebe kúska hanby

Ešte pred dňami sme organizovali zbierky, dobrovoľníčili, snažili sa pomáhať. No tá emócia sa pomaly mení: proruskí trollovia pozbierali odvahu a znovu vyliezli na verejnosť, začínajú sa objavovať nenávistné odkazy určené Ukrajincom, obhajujú ruskú vojnu na Ukrajine.

Čo teda ruská invázia na Ukrajine urobila, robí a bude robiť so Slovenskom, akú zanechá krajinu a čo nás v nej čaká?

Tomáš Prokopčák sa pýta Beaty Balogovej.

Slováci by nemali mať paniku z vojny, odkazuje premiér Eduard Heger. Aj keď naša krajina musí byť pripravená na všetko, naši spojenci z NATO potvrdili pripravenosť chrániť nás. Navyše, sú vo zvýšenej pohotovosti. V RTVS premiér tiež zdôraznil, že Ukrajine musíme pomáhať, pretože bojuje aj za nás. Putina je totiž potrebné zastaviť na Ukrajine, aby nepomýšľal na ďalšie ciele.

Robert Fico legitimizuje Republiku ako partnera, mnohým voličom Smeru to vyhovuje. Extrémisti ako partner sú tak prijateľní pre takmer polovicu voličov Smeru, ukazuje prieskum agentúry Focus pre televíziu Markíza. Prieskum ukazuje, že pre 75 percent voličov Smeru je neprijateľné, aby sa budúca vládna koalícia po ďalších voľbách opierala o podporu ĽSNS Mariana Kotlebu, no strana Republika je pre voličov Smeru prijateľnejšia. Prijateľné je to pre 43 percent voličov Smeru, 52 percent je proti.

Rusko opäť útočilo na západe Ukrajiny. Ruská armáda napríklad bombardovala takzvané Centrum pre udržanie mieru a bezpečnosti, ktoré sa nachádza len pár kilometrov od poľskej hranice pri meste Javoriv. Na mieste sa mali nachádzať aj zahraniční inštruktori, ktorí cvičili ukrajinských vojakov.

V thajských letoviskách uviazli tisíce ruských turistov. Tí sa totiž kvôli sankciám a zrušeným letom do Ruska nemôžu vrátiť domov, navyše, nefungujú im kreditné a debetné karty, takže nedokážu zaplatiť svoje účty.

Taliansko zhabalo ruskému oligarchovi jachtu za pol miliardy eur. Kancelária talianskeho premiéra v sobotu oznámila, že zabavila luxusnú jachtu ruskému miliardárovi Andrejovi Meľničenkovi. Stalo sa tak po tom, ako sa Meľničenko ocitol na európskom sankčnom zozname.

