Štát sľubuje zlepšenie systému, pomoc z hraníc presúva do veľkokapacitných centier na východe.

V záchytnom tábore vo Vyšnom Nemeckom to vyzerá ako v krajine žien a detí. V krajine, ktorá by nefungovala, ak by ju nemali pod palcom mimovládne organizácie, charity a dobrovoľníci.

Od prvého pozdravu a otázky „Ako vám môžeme pomôcť?“ až po tanier polievky v tábore od Kuchárov bez hraníc, prípadne animátorov, ktorí sa hrajú s deťmi v zateplených stanoch.