Rybníček: Verejná správa je skostnatená a nefunkčná

Riešením je decentralizácia a komunikačná stratégia.

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Rozhovor prepísala Monika Žigová.

BRATISLAVA. Niektorí primátori kritizujú štát pri utečeneckej vlne z Ukrajiny. Košický primátor Jaroslav Polaček (SaS, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS) hovorí, že Košice nápor nezvládajú a štát mestám a obciam nepomáha. To isté hovoria aj dobrovoľníci, na ktorých stojí väčšina pomoci pre ľudí utekajúcich pred vojnou.

Primátor Trenčína RICHARD RYBNÍČEK (NEKA) tvrdí, že štát je obeťou centrálneho riadenia a nikto nevie, čo má robiť. "Štát je prázdna nádoba, jej základom sú mestá a obce. My sme tí, ktorí sú najbližšie obyvateľom, ale sme závislí od rozhodnutí ministra a úradníkov na ministerstvách.“

Richard Rybníček od roku 2019 je prezidentom Únie miest Slovenska

od roku 2010 je primátorom Trenčína

v rokoch 2003 – 2006 bol generálnym riaditeľom Slovenskej televízie

v rokoch 2001 – 2002 bol generálnym riaditeľom televízie Joj

vyštudoval televíznu žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) opakuje, že ministerstvo a štát všetko zvládajú a nápor sa nedá riešiť lepšie. Zvláda to štát?

Štát sa určite snaží. Pán minister intenzívne komunikuje, sme v pravidelnom telefonickom kontakte. Snažia sa robiť, čo je v ich silách.

Je pravda, že je tam veľa emócií. No musím povedať, že covid aj utečenecká kríza nám ukázali, že verejná správa je skostnatená a nefunkčná. Z hľadiska financií aj kompetencií je nejasná. V území je veľa aktérov a nikto nevie, čo má robiť.

Štát je obeťou centrálneho riadenia, toho, že o všetkom rozhoduje. Všetko sa rozhoduje na ministerstvách a krízových štáboch v Bratislave. Je toho na nich tak veľa, že sú chvíle, keď to nezvládajú, je z toho emocionálne vypätie a dochádza k istým konfliktom.

Čo s tým? Predpokladám, že poviete, že treba decentralizovať štát.

Áno, ale treba jednoznačne stanoviť komunikačnú stratégiu zo strany štátu, okresných úradov, miest, obcí a dobrovoľníkov.

V tejto chvíli sa to už deje. Únia miest Slovenska, ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) aj SK8 sú členmi kľúčového štábu, kde sa rozdávajú úlohy a presúvajú sa ďalej do územia. Intenzívne sa na tom pracuje a myslím si, že sa to postupne zlepší.

Roman Mikulec povedal na výčitku, že štát to nezvláda, že aj samosprávy sú štát. Má pravdu? Dá sa to stále hádzať na samosprávy?