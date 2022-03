Dobré ráno: Vyzvedali pre Rusko, vynášali tajné informácie

Čo vieme o kauze vynášania tajných informácií.

Vypočujte si podcast

Fungovať tak mohli roky a brali za to peniaze. Ruskí špióni pôsobili a pôsobia aj na Slovensku, teraz za vyzvedačstvo v prospech Ruska policajti zadržali štyri osoby.

Čo sa teda dialo, kto vyzvedal, čo zistil a aké tajné informácie odovzdával, ale aj čo sme urobili s ruskými tajnými na Slovensku a čo urobiť plánujeme?

Tomáš Prokopčák sa pýta Romana Cuprika.

Zdroje zvukov: TV JOJ, Denník N

Krátky prehľad správ

Ukrajinskí a ruskí vyjednávači včera obnovili rokovania, ktoré v pondelok prerušili. Rusi však vyhlásili, že je priskoro na vyvodzovanie akýchkoľvek záverov o vyriešení vojny. Európska únia aj Británia zároveň oznámili ďalšie sankcie voči Rusku a ruským oligarchom.

Včera advokáti hovorili, že nemôžu nájsť novinárku a televíznu produkčnú Marinu Ovsjannikovovú, ktorú polícia zadržala v pondelok večer po jej proteste proti vojne na Ukrajine v živom vysielaní ruskej štátnej televízie. Ruské úrady tvrdia, že je stále zadržaná.

Pandémia sa ešte neskončila a nemali by sme sa tak správať. Upozorňuje na to Slovenská lekárska komora, ktorá prosí občanov, aby aj keď sa od pondelka uvoľnili pravidlá, boli opatrní a aj naďalej dodržiavali epidemiologické opatrenia: napríklad nosili v interiéroch rúška.

Parlament včera schválil prítomnosť vojsk NATO na Slovensku. Návrh podporilo 96 poslancov, návrh okrem koalície podporili aj nezaradení poslanci zo strany Hlas a bývalý minister obrany Jaroslav Baška zo Smeru. Na Slovensku by mohlo pôsobiť až 2100 vojakov NATO, zrejme ich však príde menej.

Rast cien bol vo februári najvyšší za viac posledných sedemnásť rokov a medziročná inflácia narástla na deväť percent. Ukazujú to nové dáta slovenského Štatistického úradu. Cenami hýbali najmä bývanie vrátane cien energií a potraviny.

Odporúčanie

Moje dnešné odporúčanie je, aby ste skúsili vypnúť. Ja viem, pomáhajme, najlepšie ako vieme a ak nevieme, stále môžeme poslať peniaze tým, ktorí pomáhať vedia. Ale v týchto šialených časoch je dôležité sa aj nezblázniť: prečítajte si preto nejakú dobrú knihu alebo si pozrite film. Hrajte sa či choďte do divadla alebo do kina, pustite si obľúbenú muziku. A keď to nepomáha, nehanbite sa o tom rozprávať.

Podcasty denníka SME

