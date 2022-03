Viera Dubačová pomáha matkám a deťom na Ukrajine: Na tejto strane hraníc znejú sirény inak

Keď so sirotami z Kyjeva prečkávala poplach, plakala.

Je tu babička, ktorá celý život prežila vo svojom dome, a teraz jej ho so zemou zrovnali ruské vojská. Je tu matka, ktorá svojho malého syna poslala do bezpečia na Slovensko a ona zostala na Ukrajine s druhým dospelým synom - keby ho vzali do bojov, možno ho už nikdy neuvidí.

Divadelníčka a aktivistka VIERA DUBAČOVÁ rozpráva aj ďalšie príbehy. Pomáha totiž v pohraničnej oblasti v Zakarpatskej Ukrajine v okrese Rakhiv. Tam smeruje množstvo ľudí, ktorí sa síce potrebujú dostať z ostreľovaných oblastí, no svoju vlasť opustiť nechcú.