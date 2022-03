Bývalý konzul Votápek: Heger bude mať ešte príležitosť ukázať odvahu

Cesta do Kyjeva bola odkazom.

Cesta troch premiérov zo strednej a východnej Európy do Kyjeva bola skvelým rozhodnutím a týchto ciest by malo pribúdať, hovorí český bývalý generálny konzul v Petrohrade Vladimír Votápek. Neúčasť slovenského premiéra Eduarda Hegera napriek tomu neodsudzuje.

Do akej miery bolo pre premiérov potrebné ísť osobne do Kyjeva debatovať o sankciách a pomoci pre Ukrajincov? Nešlo skôr o PR akciu?

Je to gesto, môžete to nazvať aj PR akciou, ale je to veľmi, naozaj veľmi dôležitá akcia. Som si vedomý, že skutočná pomoc Ukrajine by bolo dodanie sto tankov alebo stíhačiek. Toto je však iný typ podpory.