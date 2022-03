Dobré ráno: Heger urobil chybu, do Kyjeva mal cestovať

Predseda vlády Heger do Kyjeva necestoval, bola to chyba.

Celý svet obleteli obrázky lídrov Poľska, Slovinska, a Česka, ktorí vlakom cestovali priamo do Kyjeva na rokovanie s prezidentom Volodymyrom Zelenskym.

Pozvánku dostal aj slovenský premiér Eduard Heger, no s lídrami necestoval. Podľa Úradu vlády mu to pre bezpečnosť neodporúčala ochranka.

Bola to zatiaľ jeho najväčšia chyba, odkedy je premiér? A čo ostatní členovia vlády? Ako sa zmenili alebo nezmenili počas vojny na Ukrajine?

Zuzana Kovačič Hanzelová sa rozpráva s komentátorom Denníka SME Petrom Tkačenkom.

Zdroje zvukov: SME, ČT24, Facebook - Sme rodina, Zuzana Čaputová, Smer

Krátky prehľad správ

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vystúpil s online prejavom pred americkým Kongresom . Situáciu na Ukrajine prirovnal k útoku na Pearl Harbor alebo k udalosti z 11. septembra. Kongresu sa spýtal, či je "príliš veľa žiadať" o bezletovú zónu. "Ak je to príliš veľa, Ukrajina tiež potrebuje oveľa viac protilietadlových systémov zo západu."

Parlament schválil výdavkové limity, budú v rozpočte na rok 2023. Limity sú v podmienkach vyplatenia peňazí z Plánu obnovy.

V prípade, ak by v súvislosti so zvýšeným prílevom chorých či zranených utečencov hrozili nedostatočné zdravotnícke kapacity na Slovensku, je pripravený systém, aby Slovensku pomohli iné štáty. Pomôcť by mali Maďari aj Poliaci.

Na Slovensko dorazilo ďalšie jadrové palivo z Ruska. Štyri slovenské jadrové bloky v Jaslovských Bohuniciach a v Mochovciach tak majú na tento rok zabezpečené jadrové palivo potrebné na ich plný výkon. Jadrové palivo je aj pre tretí mochovský blok, ktorý by malo Slovensko onedlho spúšťať do prevádzky. Palivo by sme už mali mať aj na budúci rok. Na ako dlho v budúcom roku, zatiaľ minister hospodárstva Richard Sulík nepovedal. Slovensko je od dodávok z Ruska úplne závislé.

Odporúčanie

Niektorí si to pamätajú, niektorí to zažili, niektorí o tom len čítali. Revolúcia na kyjevskom námestí Majdan bola už pred ôsmimi rokmi a je dobré si pripomenúť, čo sa tam vlastne stalo. Lepšie človek pochopí, prečo sú dnes Ukrajinci ochotní zomierať pre svoju krajinu. Dobré zhrnutie ponúka už starší, no stále aktuálny dokument o Majdane na Netflixe - Winter on fire.

