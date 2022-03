Prijatie reformy súdnej mapy formou doplnení by ju podľa advokátov mohlo viesť k jej ústavnoprávnemu spochybňovaniu

Komora považuje za lepšie, aby bola schválená radšej menšia časť reformy, no kvalitne.

BRATISLAVA. Ak by bola reforma súdnej mapy prijatá formou rozsiahlych legislatívnych „prílepkov“, mohlo by to viesť k jej následnému spochybňovaniu z ústavnoprávneho hľadiska. Uviedla to Slovenská advokátska komora (SAK) vo svojom stanovisku.

Menšia časť

Podľa komory by to mohlo znamenať aj nižšiu akceptáciu reformy právnou praxou. Reagovali tak na informácie o tom, že odmietnuté návrhy zákonov o nových sídlach a obvodoch krajských sudov a o zriadení mestských súdov v Bratislave a v Košiciach by mohli byť súčasťou pozmeňovacích návrhov.

„Na základe skorších politických vyjadrení sa javí, že poslanci pri jej schvaľovaní zvažujú aj využitie neštandardných legislatívnych prostriedkov, ktorými by sa obišli výsledky hlasovania z predchádzajúcej schôdze. Zásadná justičná reforma by sa tak namiesto riadneho legislatívneho procesu prijala formou prílepkov,“ skonštatovala SAK. Riadenie sa pravidlom o „účele, ktorý svätí prostriedky“, zatiaľ v justícii podľa názoru SAK vždy prinieslo viac škody ako osohu.

„Z odborného hľadiska preto považujeme za lepšie, aby bola schválená radšej menšia časť reformy, no kvalitne, ako za každú cenu presadzovať aj tie časti, voči ktorým existujú najvážnejšie odborné výhrady,“ dodali.

Mestské súdy v Bratislave a v Košiciach

Plénum parlamentu 17. februára v prvom čítaní odmietlo návrh zákona v súvislosti s novými sídlami a obvodmi krajských sudov a návrhy zákonov o zriadení mestských súdov v Bratislave a v Košiciach. Ide o zákony, ktoré sú súčasťou novej súdnej mapy.

Za zákony z dielne ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (nom. SaS) nehlasovali poslanci Sme rodina, nezaradení poslanci zo strany Za ľudí a poslanec György Gyimesi (OĽaNO). Bez reformy súdnej mapy, ktorá je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR, môže Slovensko prísť o takmer pol miliardy eur.