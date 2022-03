Na Slovensku má pôsobiť do dvesto slovinských vojakov, mandát sa upraví

Slovensko sa zatiaľ nedohodlo na poskytnutí systému S-300 Ukrajine.

Správu aktualizujeme.

BRATISLAVA. V rámci posilnenej predsunutej prítomnosti NATO by na Slovensku malo pôsobiť do 200 slovinských vojakov. Schválený mandát hovorí o stovke vojakov Slovinska, preto sa má upraviť.

Slovenská republika sa zatiaľ nedohodla na poskytnutí systému protivzdušnej obrany S-300 Ukrajine. Naď však podotkol, že ak Slovensko získa alternatívu, bude rád, keď sa systému zbaví a zároveň sa tak pomôže Ukrajine.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Chcú poslať celú rotu

V rámci posilnenej predsunutej prítomnosti NATO by malo ísť o mechanizovanú rotu s kolesovou obrnenou technikou, pravdepodobne budú na Lešti. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) o tom informoval na štvrtkovej tlačovej konferencii so svojím slovinským náprotivkom Matejom Toninom.

Podľa schváleného vládneho materiálu malo na Slovensko prísť do 600 vojakov z Českej republiky, do 200 vojakov z Holandska, do 100 vojakov z Poľskej republiky, do 100 vojakov zo Slovinska, do 400 vojakov zo Spojených štátov amerických a do 700 vojakov z Nemecka. Matej Tonin vysvetlil, že množstvo vyslaných slovinských vojakov sa zvýšilo preto, že chcú poslať na Slovensko celú jednu rotu. „Som si istý, že budete spokojní so slovinskými vojakmi, ktorí sú profesionáli. Pomôžeme posilniť východné krídlo NATO,“ dodal slovinský minister obrany.

Ministri sa rozprávali aj o situácii na Ukrajine. „Obaja si uvedomujeme na základe informácii, ktoré máme, a na základe diskusii, ktoré prebiehajú v EÚ a NATO, čo je potrebné dnes urobiť, aby sme pomohli Ukrajine. Som veľmi rád, že na jednej strane spolupracujeme v oblasti pomoci Ukrajine a na druhej strane nám Slovinsko pomáha v humanitárnej oblasti, aby sme zvládli prílev utečencov,“ pokračoval Naď.

Zatiaľ nemáme alternatívu

"Všetci sa snažíme pomáhať Ukrajine tak, ako len vieme, ale ja som minister obrany SR. Musím sa pozerať v prvom rade na to, aby slovenské obranné záujmy boli naplnené," vyhlásil Naď. Poukázal na to, že ide o jediný systém protivzdušnej obrany a SR zatiaľ nemá alternatívu. Žiadna dohoda podľa neho nebola urobená ani v prípade stíhačiek MiG-29.

Minister apeloval na potrebu zbaviť sa závislosti od ruskej techniky. Ako vysvetlil, migy i S-300 dokážu udržiavať pri chode iba ruské spoločnosti, čo je v aktuálnej situácii "prakticky nemožné".

"Ak dnes niekto vyplakáva a zneužíva túto tému na politickú rétoriku a tvrdí, že tento fantastický systém by sme chceli niekomu dať, pýtam sa, akým spôsobom ho máme servisovať, modernizovať, zabezpečiť náhradné diely, keď krajina, ktorá to dokáže, je vojnovým agresorom a akákoľvek spolupráca je nemožná," povedal Naď. Zvýraznil potrebu vyriešiť otázku nadzvukového letectva a protivzdušnej obrany.

Slovensko podľa ministra už dávno pred ruskou agresiou začalo komunikovať so spojencami o zaistení ochrany vzdušného priestoru SR po ukončení činnosti stíhačiek MiG-29. "Situácia na Ukrajine tento proces urýchlila," podotkol s tým, že o téme bude informovať až po tom, ako bude všetko dohodnuté a rozhodnuté.

Vojna na Ukrajine