Šéf migračného úradu Orlovský: Pre všetkých to bude veľká lekcia

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Rozhovor prepísala Monika Sereková.

Dobrovoľníci na hraniciach hovoria o chaose a nekoordinovanosti. Denne prichádzajú na hranice tisíce Ukrajincov, ktorí utekajú pred vojnou, štát zatiaľ reaguje pomaly a takmer všetko funguje najmä vďaka mimovládkam, hasičom a dobrovoľníkom.

„Zrazu sa objaví na hraniciach 15-tisíc ľudí, čo je asi tak desaťnásobok bežnej prevádzky hranice. Naozaj sme išli ako Porsche - z nuly na sto za tri sekundy,” hovorí šéf migračného úradu JÁN ORLOVSKÝ o situácii na slovensko-ukrajinských hraniciach. V rozhovore opisuje, ako je Slovensko pripravené na nápor utečencov a čo všetko musí krajina zvládnuť.

Ján Orlovský od roku 2022 je riaditeľom migračného úradu,

pôsobil na zastupiteľskom úrade SR vo Washingtone, DC,

v rokoch 2003 až 2014 bol hovorcom spoločnosti Západoslovenská energetika,

od roku 2015 do roku 2020 bol výkonným riaditeľom Nadácie otvorenej spoločnosti.

Je stále na hraniciach chaos a nekoordinovanosť?

Nepovedal by som, že to je chaos, nekoordinovanosť. Je to skôr skúsenosť verzus neskúsenosť. Aj ľudia, ktorí prídu pomáhať po prvý raz alebo majú chuť pomôcť, vidia, že „niekde to drhne“. Predpokladám ale, že pri zaťažení, ktoré teraz vidíme na hraniciach, by to ani tá najlepšia organizácia nezvládla hneď "na prvú" úplne bezchybne.

Na Slovensko prišlo od vypuknutia vojny podľa posledných čísel viac ako 240-tisíc osôb. Denne sú ich tisíce. Zvládli by sme to, keby tam neboli dobrovoľníci?

Určite nie. Treba povedať, že štát a jeho štruktúry boli nastavené na úplne iné počty, čo sa týka civilnej ochrany alebo krízového riadenia. Môžem to povedať sám za Migračný úrad, ktorý mal za ostatných jedenásť rokov v konaní 4240 osôb, za jedenásť rokov to vychádza okolo 400 osôb ročne.