Misii NATO na Slovensku by mali veliť Česi

Prví vojaci by mali doraziť v najbližších týždňoch.

BRATISLAVA. Na Slovensku by v rámci misie NATO za účelom posilnenia obrany takzvaného východného krídla malo pôsobiť do 600 českých vojakov, pričom Česká republika by mala byť veliacou krajinou kontingentu.

Na tlačovej besede to dnes povedal minister obrany Jaroslav Nad (OľaNO).

Na Slovensko by podľa neho mali prví českí vojaci doraziť v najbližších týždňoch.

„Snažíme sa to urýchliť, ako sa len dá," povedal Naď s tým, že je dobré, keď je veliteľ už na mieste, keď prichádzajú ostatní.

Podľa českej ministerky obrany Jany Černochovej má česká strana mandát na vyslanie 650 vojakov.

„Je to pre našich vojakov česť byť súčasťou tohto bojového zoskupenia," uviedla s tým, že prítomnosť vojakov v SR už schváli aj český senát.

O veci má ešte hlasovať poslanecká snemovňa, ministerka však v tejto súvislosti nepredpokladá komplikácie.

Černochová dodala, že konkrétne by česká armáda mala na Slovensku nasadiť napríklad vojakov mechanizovanej brigády, výsadkárov, ako aj operátorov bezpilotných prostriedkov.