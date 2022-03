Slovenku priviedli zákazníci k slzám. Video obletelo svet

Vojna na Ukrajine a inflácia zatienili strach z pandémie. Krajania budú mať ľahší prístup k slovenskému občianstvu. Správy o Slovensku, ktoré zaujali cudzincov.

1. Potomkovia emigrantov sa po novom dostanú k slovenskému občianstvu jednoduchšie. Ako to bude fungovať vysvetľuje predseda úradu, ktorý bude ich prínos slovenskej komunite hodnotiť: I advocated for citizenship without a residence permit, says chief of Office for Slovaks Living Abroad

2. Na svete je toľko oblečenia, že keby sa produkcia zastavila dnes, ešte desať rokov by sme si mali čo obliekať. Viete, kde ekologicky nakupovať oblečenie v Bratislave? Saving the planet one piece of clothing at a time