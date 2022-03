O S-300 bojovali Iránci aj Cyprus. Dodať ho Ukrajine by bolo výzvou aj pre tajné služby (otázky a odpovede)

Na systéme S-300 zarobil aj Výboh.

BRATISLAVA. Vďaka jeho účinnosti boli presuny protilietadlového raketového systému S-300 už v minulosti predmetom diplomatických roztržiek vo viacerých regiónoch na svete. Teraz Slovenská republika pripúšťa možnosť, že svoj systém odovzdá Ukrajine.

Ruská strana už zareagovala, že slovenský systém by sa po odovzdaní stal jej vojenským terčom a „z dlhodobého hľadiska by to mohlo mať oveľa nebezpečnejšie následky“. Slovensko tak možno bude stáť aj pred problémom, ako tento systém v rozsahu niekoľkých desiatok vozidiel bezpečne dopraviť.

„Bude to dôležitá operácia aj z pohľadu spravodajských služieb. Spomeňme si na výbuch muničných skladov vo Vrběticiach,“ hovorí obranný analytik Vladimír Bednár.

Denník SME preto pripravil sériu otázok a odpovedí o tom, ako systém S-300 funguje, prečo je v tejto situácii dôležitý, ako sa na to pozerá medzinárodné právo a čo s tým má Miroslav Výboh, ktorého minister obrany Jaroslav Naď opakovane v tejto súvislosti spomína.

Čo je S-300?