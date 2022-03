Ministerstvo obrany neplánuje zaviesť povinnú vojenskú službu

Záujem o obnovenie povinnej vojenskej služby je nízky.

BRATISLAVA. Ministerstvo obrany (MO) momentálne neplánuje znovu zaviesť povinnú vojenskú službu. Poukazuje na nízky záujem o jej obnovenie, ale aj miliardové investície, ktoré by si to vyžadovalo.

Pre TASR to uviedla hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.

"Z našich prieskumov vyplýva, že je o jej znovuzavedenie nízky záujem. Na druhej strane, jej obnovenie by si vyžadovalo miliardové investície do infraštruktúry a potrebného vybavenia, pretože by sme nemali dostatok ubytovacích, výcvikových a ďalších kapacít," zdôvodnila hovorkyňa.

Ako dodala, pre záujemcov o vojenskú službu existujú možnosti, napríklad vo forme dobrovoľnej vojenskej služby, ktorú rezort plánuje tento rok realizovať, alebo v podobe aktívnych záloh. Všetky informácie sú dostupné na regrutacia.sk

Éra povinnej vojenskej služby sa na Slovensku skončila v roku 2005.