Šéf boja proti prevádzačstvu: Prípady obchodovania s utečencami sa môžu ukázať po pol roku

Slovensko nevracia do Ukrajiny mužov, ktorí prejdú cez zelenú hranicu.

Polícia od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu preverovala 15 podnetov súvisiacich s obchodovaním s ľuďmi. S autami prichádzajú ľudia za Ukrajincami aj na ubytovne a volajú ich na prácu do zahraničia, hovorí riaditeľ Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii KAMIL PINČEK. Jednotka pôsobí na hraniciach skryte, v civile.

Polícia začiatkom marca informovala, že riešila dvanásť podozrení na obchodovanie s ľuďmi, ale žiadne sa nepotvrdilo. Kto vám ich nahlásil a ako overujete, či ide o prípad obchodovania s ľuďmi?

Medzitým už bolo 15 podozrení. Napríklad jedna zo žien, ktorá prišla z Ukrajiny, sa ubytovala v niektorom z ponúkaných ubytovaní. Objavilo sa tam však zahraničné auto a šofér ju nabádal, že ju odvezie za prácou do Nemecka. Žena to však nechcela, pýtala sa, čo je to za ponuka.

Všimla si to pani, ktorá ubytovanie Ukrajincom ponúkala, a uvedomila si, že aha, on ju možno lanári niekde do zahraničia do verejného domu. Nahlásila nám to a toho človeka sme išli preveriť. Povedal nám, že je dobrovoľníkom, nie je nikde zaregistrovaný a iba zháňa ľudí na prácu. Ak je to napríklad Nemec, preveríme ho cez nich – čo je to za človeka, či nie je kriminálnik.

Ak však nič neurobil a nemá ani záznamy, pre nás sa to preverením končí, viac tam nemáme čo spraviť.

Tak nejako vyzerajú podozrenia, ktoré sa nepreukázali. Áno, môžu to byť podozrivé prípady a smerovať k obchodovaniu s ľuďmi, ale aj nemusia.

V ďalšom prípade cestovali dve ženy s jednou mladistvou osobou a povedali, že smerujú do Talianska. Pýtali sme sa dievčaťa, či dospelé ženy pozná, odvetila, že ani veľmi nie, prišla sama a že jej iba pomôžu s odvozom. V takom prípade sa jasne povedalo, že žiadny odvoz nebude a úrad práce a sociálnych vecí si prebral dievča, ktoré mohlo mať 15 či 16 rokov. Dve ženy potom pokračovali v ceste.

Máte už aj prípad, v ktorom sa obchodovanie s ľuďmi potvrdilo?