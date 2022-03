Dobré ráno: Chceme strážiť nebo, o naše zbrane sa starajú Rusi

Dáme S-300 Ukrajine?

Na Slovensko mieri raketový systém Patriot. Špekulovalo sa, že by sme mohli Ukrajine odovzdať náš starý protilietadlový systém S-300.

Čo sú to vlastne za systémy, ako chránia náš vzdušný priestor a je vôbec dobrý nápad posielať ich na Ukrajinu?

Tomáš Prokopčák sa pýta Romana Cuprika.

Zdroj zvukov: TASR

Krátky prehľad správ

Štefan Agh, spolupracovník Mariana Kočnera z kauzy falšovania zmeniek, dostal trest trinásť rokov. Neodvolal sa totiž voči staršiemu rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu, takže rozsudok je už právoplatný. Podľa denníka N sa neodvolal ani Úrad špeciálnej prokuratúry.

Národný bezpečnostný úrad zablokoval ďalší dezinformačný web, tentokrát Infovojnu. Tá sa pokúšala vyhnúť takémuto kroku presunom domény na Belize. Minister obrany Jaroslav Naď zároveň potvrdil, že podal žalobu na Ľuboša Blahu. Naď žiada aj náhrady nemajetkovej ujmy vo výške 100-tisíc eur. Túto sumu chce venovať obetiam ruskej vojenskej agresie na Ukrajine.

V Číne sa zrútilo lietadlo so 132 ľuďmi na palube, nehodu zrejme nikto neprežil. Správu potvrdil čínske úrady, lietadlo China Eastern Airlines letelo z mesta Kchun-ming do mesta Kuang-čou na východnom pobreží krajiny. Stroj sa zrútil krátko pred cieľom, v hornatej oblasti.

Homeopatické štúdie sú plné chýb a rôznych etických zlyhaní pri vykonávaním klinických výskumov. Ukazuje to nová metanalýza, ktorá sa pozrela na vedecké praktiky pri skúmaní homeopatie. Problémom sú skresľovanie výsledkov, nízka transparentnosť a ochota verejne výskumy registrovať ale aj mizerné vedecké postupy.

A mojou dobrou správou na záver je, že, no, ak si nájdete čas, varte doma. Nový výskum totiž naznačuje, že ak varíte a začnete si vo varení následne aj veriť, má to nielen dopad na vaše stravovacie návyky. Ale zlepšuje to aj vaše zdravie: fyzické aj mentálne.

Odporúčanie

Moje dnešné odporúčanie je knižné, tentokrát v češtine. Nedávno vyšla kniha Rossa Kinga Knihkupec z Florencie a už dávno som nečítal také pútavé rozprávanie o renesancii, jej ľuďoch a o vplyve kníh na revolúciu, ktorá sa v tých časoch odohrávala. Renesancia totiž neboli len sochy, obrazy a fresky, ale najmä nový prístup k učenosti, k postaveniu a vnímaniu človeka a k jeho morálke i miestu vo svete. Ak vás tieto časy zaujímajú, knihu si naozaj prečítajte.

