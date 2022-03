Nebezpečne nízke sú úhrny zrážok aj na juhu Východoslovenskej nížiny.

BRATISLAVA. Marec bude už tretí zrážkovo nevýrazný mesiac v tomto roku. Podľa informácií Slovenského hydrometeorologického ústavu dosiahli atmosférické zrážky uprostred 11. týždňa len výnimočne dvojcifernú hodnotu v milimetroch.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V marci bolo doteraz najmenej zrážok na krajnom západe Slovenska, na Podunajskej nížine a v priľahlých oblastiach a na juhu stredného Slovenska.

Úhrny zrážok v týchto regiónoch väčšinou nedosiahli v marci ani päť mm. Nebezpečne nízke sú úhrny zrážok aj na juhu Východoslovenskej nížiny v celom takmer trojmesačnom období od začiatku roka 2022.

Napríklad menej ako 20 mm zrážok zaznamenali od 1. januára 2022 do súčasnosti v Boľkovciach (17 mm) a v Rimavskej Sobote (19 mm). Menej ako 30 mm to v tomto období bolo v Moldave nad Bodvou (24 mm), v Rožňave a v Silici (25 mm) a v Ratkovej (27 mm).

Smerom na sever zrážky pribúdali, ale napriek tomu spadlo v tomto období v Čaklove len 46 mm, v Dudinciach 47 mm a v Nitre 49 mm zrážok, uviedol SHMÚ.

Na juhovýchode Podunajskej nížiny je nedostatok zrážok už kumulovaný od novembra 2020. Posledné veľmi výdatné dažde tam boli na konci septembra a v októbri v roku 2020.

Od novembra 2020 do marca 2022 napríklad v Hurbanove, ak sa tam do konca marca už zrážky nevyskytnú, dosiahne úhrn zrážok len 520 mm. Takže podľa dlhodobého priemeru (1991-2020) tam chýba v 17-mesačnom období 240 mm zrážok. To je viac ako jedna tretina obvyklého množstva a v takomto dlhom období mimoriadne výrazný deficit zrážok, skonštatoval SHMÚ.

Výnimočné až extrémne sucho je lokálne na Záhorí, Kysuciach, Podpoľaní a Gemeri. Extrémne sucho je celkovo na 0,4 percenta územia.

Deficit pôdnej vlahy je do mínus 80 mm na Podunajskej nížine a do mínus 60 mm na juhu stredného a východného Slovenska, dodal SHMÚ.