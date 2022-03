Doprastav bagroval cudzie pozemky, chcel prístup k jazeru

Firma chce pri jazere v Senci stavať rekreačné domy.

SENEC. Hlboké jazero v Senci, známe pod názvom Guláška, je v tesnej blízkosti obľúbených Slnečných jazier. Navštevujú ho najmä rybári, v teplejších mesiacoch tam bývajú aj potápačské kurzy.

Voda sa zdá byť čistá, no návštevníkov môže vyrušovať podhľad na neďaleký závod, v ktorom Doprastav vyrába prefabrikáty.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Stavebná firma cez svoju developerskú dcérsku spoločnosť Doprastav Development vlastní rozsiahle pozemky v severozápadnej časti jazera.

Plánuje tam postaviť 41 rekreačných domov so súkromnou plážou, na ktorej sa počíta so šatňami, sprchami či plavčíkom.

Problém je v tom, že developer nemá pozemky priamo pri vode. Patria viacerým menším vlastníkom.

(zdroj: Dominika Colombová)

Väčšia časť týchto parciel je však pod vodou a od vody je to už k pozemkom Doprastavu nanajvýš niekoľko metrov. Samy osebe sú teda nevyužiteľné, no pre developera by mali veľkú hodnotu.

Mestskí poslanci v Senci schválili výstavbu rekreačného komplexu už v roku 2017. Posudzoval sa už vplyv na životné prostredie, no projekt zatiaľ nemá územné ani stavebné povolanie.

Primátor Dušan Badinský hovorí, že predtým sa o pozemkových nezrovnalostiach nevedelo. Mesto podľa neho stavebné povolanie nevydá, kým sa developer s drobnými vlastníkmi nedohodne.

O bagroch vie aj polícia

Spor sa začal vyhrocovať, keď Doprastav začal bagrovať cudzie pozemky, aby sa voda priblížila k jeho vlastným.