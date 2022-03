Šeliga žiada úplné zverejnenie zmlúv s ruskou prokuratúrou

Verejnosť má podľa poslanca právo poznať ich plné znenie.

BRATISLAVA. Poslanec Národnej rady Juraj Šeliga (Za ľudí) požiadal na základe infožiadosti Generálnu prokuratúru, aby zverejnila úplné znenie všetkých zmlúv uzatvorených s Generálnou prokuratúrou Ruskej federácie, ktorú uzavrel generálny prokurátor Maroš Žilinka.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V tlačovej správe o tom informovala asistentka poslanca Martina Legáth.

Automatické predĺženie

Šeliga konštatuje, že slovenská verejnosť má právo poznať plné znenie uzatvorených zmlúv.

„Rovnako som to urobil preto, že v poslednej dobe zaznieva oprávnená požiadavka verejnosti, aby boli tieto zmluvy vypovedané. To sa, žiaľ, zatiaľ nestalo, naviac podľa medializovaných informácií hlavnej rámcovej zmluve by mala končiť platnosť 28. marca 2022, ak však naša prokuratúra nepožiada o jej zrušenie, automaticky sa platnosť tejto zmluvy predĺži o ďalších 5 rokov,“ povedal poslanec.

Šeliga tiež považuje za správne, aby slovenská prokuratúra nemala v súčasnej dobe žiadne zmluvy s tou ruskou.

Dôvodom je podľa neho vojna na Ukrajine a tiež to, že v Moskve a iných ruských mestách dochádza opakovane k zatýkaniu odporcov ruskej agresie na Ukrajine.

Žilinku kritizuje aj Macko

Generálny prokurátor Maroš Žilinka otvorene vystupoval proti bezpečnostným záujmom Slovenskej republiky. Povedal to dnes predseda strany Občianski demokrati Slovenska (ODS) Pavel Macko na tlačovej besede.

Podľa Macka Žilinka presadzoval záujmy Ruskej federácie, ktorá začala vojnu na Ukrajine.

Zdôraznil, že generálny prokurátor preto predstavuje vážnu bezpečnostnú hrozbu a mal by odísť zo svojej pozície.

Bývalý generál Macko tiež uviedol, že Žilinka udržiava blízke kontakty s ruskými predstaviteľmi, ktorí sú na sankčnom zozname Európskej únie a systematicky likvidujú v Rusku posledné zvyšky demokratického poriadku.

„Napriek tomu, že vedel, že ruský generálny prokurátor Igor Krasnov je na európskom sankčnom zozname, mal nezadržateľnú túžbu vycestovať do Petrohradu a stretnúť sa s ním,“ povedal Macko, ktorý pripomenul, že Žilinka tiež vycestoval 13. januára do Moskvy na oslavy 300. výročia vzniku ruskej prokuratúry. Tam sa údajne stretol aj s predsedom bezpečnostnej rady Ruska Nikolajovom Platonovičom Patruševom.

„Tým predsedom bezpečnostnej rady, ktorá schválila Putinovi agresiu, ktorú vidíme na Ukrajine,“ doplnil Macko. Predseda ODS vyčíta Žilinkovi aj to, že nezrušil dohodu slovenskej a ruskej prokuratúry.

Macko tiež pripomenul, že Žilinka zrušil aj odbor Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý sa venoval extrémizmu.

„Sľuboval vtedy, že práca týchto zložiek sa zefektívni. Pravý opak je pravdou. Dnes sme svedkami nebývalého rastu aktivít extrémistov a priamych útokov na základy demokracie,“ povedal.

Generálny prokurátor tiež podľa Macka zámerne obhajoval záujmy Ruska pri diskusii o obrannej dohode medzi Slovenskom a Spojenými štátmi americkými.

Na tlačovej besede Macko zdôraznil, že polícia, prokuratúra, Vojenské spravodajstvo, Slovenská informačná služba či Národný bezpečnostný úrad si neplnia svoje úlohy, aby spoľahlivo chránili slovenských občanov.

„To, že sa do našich bez zložiek dostali špióni a doslova ich preliezla korupčná mafia až po najvyššie miesta nie je náhoda. Jednou z príčin je aj zásadné zlyhávanie NBÚ a zložiek, ktoré sa podieľajú na zabezpečovaní bezpečnostných previerok,“ vysvetlil s tým, že sú indície o kupčení s previerkami.

Vysvetľuje to podľa neho aj to, že mnohé v súčasnosti stíhané osoby mali najvyššie bezpečnostné previerky.

Pochybnosti má pritom Macko aj voči samotnému riaditeľovi NBÚ Romanovi Konečnému. Ako uviedol, ide o politického nominanta, ktorý donedávna udržiaval intenzívne kontakty s bývalým príslušníkom SIS Petrom K., ktorý je známy pod prezývkou „pán X“.

ODS vyzvalo na očistu bezpečnostných zložiek.

Dali pritom podnet na preskúmanie bezpečnostnej spoľahlivosti a bezpečnostnej previerky u riaditeľa NBÚ, generálneho prokurátora, námestníka generálnej prokuratúry Jozefa Kanderu a prokurátora Jaroslava Kozolku.