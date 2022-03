Bývalá firma Miroslava Výboha o servis migov nepríde ani po invázii

Minister obrany skúma, ako zmluvy na ruské stíhačky vypovedať skôr.

BRATISLAVA. Smer už nie je pri moci dva roky, ale bývalej firme blízkeho priateľa jeho predsedu Roberta Fica sa naďalej darí obchodovať so štátom.

Za vlád Smeru mala firma Willing dnes stíhaného Miroslava Výboha miliónové zákazky. Od volieb 2020 s ňou ministerstvo obrany, ktoré ovláda OĽaNO, podpísalo päť kontraktov za vyše pol milióna eur. Zabezpečuje dodávky náhradných dielcov a opravy stíhacích lietadiel ruskej výroby MiG-29.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Willing roky ťaží zo závislosti slovenskej armády od štátnych ruských firiem, ktorá sa v čase ruskej vojenskej agresie na Ukrajine stala pre Slovensko priamou bezpečnostnou hrozbou.

Hoci štát roky platí desiatky miliónov eur za výhradný servis stíhačiek ruskej štátnej spoločnosti RSK MiG, Willing zarába na opravách tiež. Je zástupcom ruskej firmy na Slovensku.

Nezmenilo sa to ani po nástupe vlád Igora Matoviča a Eduarda Hegera (obaja OĽaNO) a zmeniť to nechystá minister obrany Jaroslav Naď ani po dianí na Ukrajine. Nedávno pritom sám pripomenul, ako Willingu súčasný stav vyhovuje.

„Vie sa, kto mal na tomto biznise záujmy. Z uzavretia dohody dlhodobo a veľmi intenzívne profitoval Výboh,“ tvrdil minister, keď vysvetľoval, prečo Slovensko potrebuje ruských technikov na letisku Sliač.

Willing má príjmy od štátu isté najmenej do konca budúceho roka. Keby Slovensko zmluvy predčasné vypovedalo, ocitlo by sa bez vlastnej použiteľnej stíhacej ochrany.

„Bola by to otázka niekoľkých týždňov, keď by sa na migoch už nedalo lietať,“ tvrdí Naď.

Willing si vybudoval v Rusku väzby už za Mečiara

Závislosť od ruskej techniky sa prehĺbila v 90. rokoch, keď Rusko splácalo Slovensku dlh ešte z čias socializmu.