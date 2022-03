V Senohrade vojakov NATO vítajú, armáda dáva prácu. Sliač sa bojí, že sa stane terčom

Problémom môže byť aj zvýšený hluk.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

SLIAČ A SENOHORAD. V centre kúpeľného mesta Sliač sa neďaleko Hrona v slnečnom pondelkom poludní prechádzajú matky s deťmi popri vystavenej stíhačke MiG-21.

Je to jedna z najobľúbenejších zón na Sliači, kam miestni radi chodievajú, hovorí primátorka mesta Ľubica Balgová (nezávislá). K lietadlám majú obyvatelia mesta blízko, lebo je tam letisko.

V nedeľu naň doviezli protiraketový systém Patriot, ktorý by mal Slovensko ochrániť, aj po prípadom ruskom útoku. Z toho obyvatelia Sliača nadšení nie sú.

Boja sa, že sa stanú terčom, ale boja sa aj hluku vojenských lietadiel. Namiesto dvesto nemeckých a holandských vojakov, ktorí do mesta prichádzajú, by radšej privítali českých, ktorým by viac rozumeli.