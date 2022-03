Nástenkový tender sa vracia na súdy. Dovolanie môže zvrátiť kauzu exministrov SNS

Pôvodne ich odsúdili na jedenásť a deväť rokov väzenia.

BRATISLAVA. Mali rozhodnúť čo najskôr, no výsledok je ďalší rok čakania. Naťahovanie definitívnej koncovky za kauzou nástenkového tendra, kde padol právoplatný verdikt ešte v novembri 2018, by sa napokon mohlo skončiť tento štvrtok.

Najvyšší súd vtedy prerokuje dovolanie v kauze, v ktorej dostali bývalí politici Marián Janušek a Igor Štefanov tresty na jedenásť a deväť rokov väzenia.

Išlo o prelomové rozhodnutie, keďže dodnes nebol odsúdený žiadny z podobne vysokopostavených politikov – obaja odsúdení boli ministrami.

Ak by dvojica s mimoriadnym opravným prostriedkom teraz uspela, mohlo by to celú kauzu zvrátiť.