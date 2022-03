Dobré ráno: Mariupoľ sa drží z posledných síl, no už niet preň nádej

V meste nestíhajú pochovávať mŕtvych.

Peklo na zemi alebo mesto duchov, takto vykresľujú očití svedkovia ukrajinské mesto Mariupoľ, ktoré je pod paľbou ruskej armády už takmer štyri týždne.

Obyvatelia sú bez elektriny, jedla, vody či liekov, veľká časť mesta je zničená. Už takmer nenájdete budovu, ktorá by nebola vojnou poznačená.

Napriek tomu sa Mariupoľ odmieta vzdať. Šéf európskej diplomacie Josep Borrell označil ruský útok na mesto za obrovský vojnový zločin.

Dokedy je Mariupoľ schopný brániť sa? Jana Maťková sa pýtala redaktora zahraničnej redakcie denníka SME Lukáša Onderčanina.

Zdroj zvukov: BBC

Krátky prehľad správ

Od začiatku vojny na Ukrajiny utieklo z krajiny už viac než 3,5 milióna ľudí. Oznámil to v utorok Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov. Viac ako dva milióny ľudí prešlo cez hranice do Poľska. V súčasnosti sa predpokladá, že v dôsledku vojny opustilo svoj domov už približne desať miliónov ľudí, teda viac než štvrtina z celkového množstva obyvateľov.

Moskovský súd udelil lídrovi ruskej opozície Alexejovi Navaľnému trest odňatia slobody deväť rokov po tom, ako ho uznal za vinného z podvodu a pohŕdania súdom. Trest si odpyká v trestaneckej kolónii s najvyšším stupňom stráženia.



Parlament schválil balík noviel lex Ukrajina, ktorý rieši problémy UKrajincov prichádzajúcih na Slovensko. Po novom sa budú môcť utečenci evidovať an úrade práce, dostávať dávku v hmotnej núdzi a ľudia, ktorí poskytnú utečencom ubytovanie, môžu dostať príspevok na ubytovanie 7 eur na deň.



V roku 2021 nesplnila ani jedna krajina podmienky pre kvalitu ovzdušia stanovené Svetovou zdravotníckou organizáciou. V niektorých regiónoch sa úroveň smogu po poklese spôsobenom pandémiou Covid-19 dokonca zvýšila. Najviac znečistenou krajinou je Bangladéš.

Hlavné pojednávanie v kauze sexuálneho zneužívania v detskom tábore Chachaland bol odročený na 31. mája z dôvodu neprítomnosti obžalovaného Romana Paulínyho. Hlavný organizátor tábora čelí obžalobe za sexuálne zneužívanie bývalej maloletej chovankyne tábora.

Odporúčanie

Možno premýšľate o tom, ako sa podarilo Vladimírovi Putinovi podmaniť si Rusko a získať takú náklonnosť Rusov a Rusiek. Odpoveď by vám aspoň z časti mohol dať film Svedkovia Putinovi. Režisér Vitalij Manskij dokumentoval Putinov nástup do prezidentského postu v roku 2000 a o 18 rokov neskôr vydal film, ktorý poodhaľuje zákulisie kremeľskej politiky, Putinove zmýšľanie, aj ľudí, ktorí stále po jeho boku, no rokmi sa od neho odklonili. Dokument nájdete na online službe dafilms.sk

