Naď: Posledné zadržanie ruských agentov bolo len špičkou ľadovca

Na Slovensko prichádza posilnenie obrany východnej hranice NATO. Nemci aj Holanďania posielajú systém protivzdušnej obrany Patriot a Slovensko zatiaľ rieši, čo robiť s ruským obranným systémom S-300.

"Ukrajine ho môžeme darovať až po tom, ako zabezpečíme náhradu, ktorá by ochránila Slovensko," hovorí minister obrany JAROSLAV NAĎ (OĽaNO).

V rozhovore vysvetľuje, v akom stave je obranyschopnosť Slovenska, či by svet reagoval, ak by Putin na Ukrajine použil biologické zbrane, a tiež to, prečo podal žalobu na poslanca Ľuboša Blahu (Smer).

Noviny The Kyiv Independent v nedeľu informovali, že na Slovensko prídu z Nemecka a Holandska tri systémy Patriot. Sú všetky tu?

Ešte nie, ale väčšina už prišla. Málokto si to uvedomuje, lebo keď sa povie Patriot, väčšinou sa ukáže obrázok jedného odpaľovacieho zariadenia, ale na Slovensko prichádzajú tri batérie. Mimochodom, každá aj s výzbrojou v hodnote jednej miliardy, aby bolo jasné, čo je to za pomoc z hľadiska obrany.

Každá batéria zároveň znamená nejakých 80 vozidiel. Sú tam aj radary či veliteľské vozidlo. Celkovo so systémom prichádza takmer 300 vozidiel, preto to trvá.

Treba zabezpečiť adekvátnu ochranu počas prevozu a tiež, aby to čo najmenej ovplyvňovalo bežný život ľudí. Som za to však veľmi vďačný a chcem ešte raz poďakovať Nemcom a Holanďanom, lebo je to veľká vec v prospech našej obrany.

Generál Pavel Macko pre SME povedal, že firma, ktorá vyrába náhradné dielce pre protilietadlový raketový systém S-300, je na sankčnom zozname. Systém je už na konci životnosti. Navyše, sami ho nevieme opravovať, potrebujeme na to ruskú pomoc. Nemali by sme urýchlene riešiť čo ďalej?

Spresním, že pre firmy na sankčnom zozname boli vždy výnimky pre materiály alebo techniku, ktoré boli nakúpené už predtým. Čiže si môžeme ďalej nechať aj touto firmou servisovať systém, ale vzhľadom na to, čo sa deje na Ukrajine, je to nereálne.

Dnes vedia systém S-300 servisovať len Ruská federácia alebo Ukrajina. S Ruskom to ani nechceme robiť a Ukrajina má iné starosti. Systém S-300 nám teda dnes reálne nevie servisovať nikto.

Keď bude situácia pokračovať, tak do dvoch rokov bude systém aj tak nefunkčný. Veľmi podobná situácia je aj so stíhačkami MiG. V oboch prípadoch musíme vyriešiť závislosť od Ruskej federácie, lebo je iba otázkou času, kedy spôsobilosť stratíme.

Ako veľmi sme na Slovensku v obrane závislí od Ruska?