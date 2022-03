Najvyšší súd zmiernil tresty dvojici z kauzy Judáš

Bývalý šéf kontrarozviedky SIS Peter Gašparovič a bývalý policajt Ladislav Vičan dostali výrazne nižšie tresty.

BRATISLAVA. Najvyšší súd v stredu na verejnom zasadnutí zmiernil tresty, ktoré Špecializovaný trestný súd v Pezinku minulý rok uložil bývalému šéfovi kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Petrovi Gašparovičovi a bývalému policajtovi Ladislavovi Vičanovi.

Tých Špecializovaný trestný súd v októbri minulého roku uznal za vinných z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku.

Prekvalifikovaný trestný čin

Najvyšší súd daný verdikt zrušil a skutok prekvalifikoval na prečin nepriamej korupcie.

Gašparovič si tak vo väzení odsedí trest 22 mesiacov a Vičan 20 mesiacov.

Zároveň súd uložil Gašprovičovi peňažný trest 20-tisíc eur a Vičanovi 16-dwtisíc eur. Vičanovi má tiež v prospech štátu prepadnúť auto. Verdikt Najvyššieho súdu SR je právoplatný.

Výrazne znížené tresty

Pôvodne Gašparovičovi Špecializovaný trestný súd v tejto veci uložil súd trest 11 rokov väzenia v ústave so stredným stupňom stráženia. Dostal tiež peňažný trest 50-tisíc eur.

V prípade, že by ho nezaplatil, súd určil náhradný trest 15 mesiacov väzenia. Vičanovi zase prvostupňový súd vymeral trest desať rokov väzenia v ústave so stredným stupňom stráženia a peňažný trest 40-tisíc eur. Ak by ho nezaplatil, náhradný trest je v jeho prípade jeden rok väzenia. V prípade oboch obžalovaných určil súd ochranný dohľad po dobu dvoch rokov.

Vydieranie cez finančnú kriminálku

Podľa obžaloby Gašparovič a Vičan žiadali úplatok 400-tisíc eur od podnikateľa Dušana Bočkaya za uvoľnenie jeho zablokovaného firemného majetku zo strany Kriminálneho úradu finančnej správy.

Ten mal po zaplatení uvoľniť bývalý šéf finančnej kriminálky Ľudovít Makó. Prvých 200-tisíc eur zaplatil podnikateľ pred zrušením predbežného opatrenia, potom prípad oznámil na polícii.

Gašparovič a Vičan boli zadržaní a obvinení v rámci kauzy Judáš zameranej na korupciu predstaviteľov bezpečnostných zložiek. Pôvodne v rámci tejto kauzy stíhali aj bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského. Po jeho smrti však stíhanie zastavili.

Ďalší obvinení, konkrétne bývalý námestník riaditeľa SIS Boris Beňa a viceprezident finančnej správy Daniel Čech, uzavreli s prokurátorom dohody o vine a treste, ktoré súdy schválili.