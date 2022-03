Na hoteli Kyjev veje ukrajinská vlajka, utečencov v ňom prijať nemôžu. Čo s ním bude?

Chýbajú rozvody aj toalety.

BRATISLAVA. V jeho dvoj- a trojlôžkových izbách sa vyspí dokopy 420 ľudí, oznamovali médiá koncom 60. rokov, keď robotníci ešte len stavali oceľovú konštrukciu hotela Kyjev.

O pätnásťposchodovej budove na Kamennom námestí v Bratislave sa v časoch Československej socialistickej republiky vyjadrovali ako o hoteli so "svetovými parametrami". Výstavba stála viac ako sto miliónov korún.

Ak by sa dnes využila niekdajšia kapacita hotela, mohla by to byť nezanedbateľná pomoc pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny. Do stredajšieho doobedia prešlo podľa údajov bratislavského magistrátu bodom prvého kontaktu na Hlavnej stanici 15-tisíc ľudí utekajúcich z Ukrajiny, z toho ubytovanie potrebovali zabezpečiť dve tisícky z nich.

Úvahy o ubytovaní Ukrajincov prichádzajúcich do Bratislavy symbolicky v hoteli Kyjev tu boli, hovorí Rostislav Novák, výkonný riaditeľ firmy Lordship, ktorá hotel vlastní. Nápady prichádzali aj od jej akcionárov. Takúto možnosť však zavrhli.