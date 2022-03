Slovenská ambasáda na Ukrajine sa presunie z Kyjeva do Užhorodu

Zostavu veľvyslanectva bude okrem veľvyslanca a jeho zástupcu tvoriť aj vojenský a policajný pridelenec.

BRATISLAVA. Rezort diplomacie sa po úspešnej evakuácii svojich diplomatov z Kyjeva rozhodol premiestniť sídlo slovenského zastupiteľského úradu z Kyjeva do Užhorodu.

Od pondelka 21. marca tam už pôsobí zástupca veľvyslanca SR a od štvrtka 24. marca tam bude vyslaný aj Marek Šafin, doterajší veľvyslanec SR na Ukrajine. Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) o tom informoval po rokovaní vlády.

„Chceme týmto krokom demonštrovať to, že zostávame prítomní na najvyššej úrovni diplomatického zastúpenia na Ukrajine. Zastupiteľský úrad tak bude naplno fungovať z Užhorodu,“ povedal Korčok.

Zostavu veľvyslanectva bude okrem veľvyslanca a jeho zástupcu tvoriť aj vojenský a policajný pridelenec.

Minister pripomenul, že na Európskej rade naďalej prebiehajú diskusie o tom, akým spôsobom ruského prezidenta Vladimira Putina odradiť od ďalšej agresie na Ukrajine.

Zatiaľ boli voči Rusku zavedené dokopy štyri sankčné balíky, ktoré majú na ekonomiku krajiny významný dopad. Zajtra bude predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) na samite Európskej rady v Brusel.

„Bude sa hovoriť o možnosti odpojenia ďalších ruských bánk zo systému swift a o zaradení oligarchov a ich rodinných príslušníkov na sankčné zoznamy. V hre je aj zákaz kotvenia ruských lodí v prístavoch EÚ a zákaz obchodovania s drahými kovmi, vrátane zlata či diamantov,“ vyhlásil šéf slovenskej diplomacie.

Korčok pripomenul, že Slovensko bude aj naďalej bojovať za to, aby Ukrajina dostala štatút kandidátskej krajiny do Európskej únie.

Ukrajinci si to podľa ministra zaslúžia už len z morálneho hľadiska pre to, čo v súčasnej dobe prežíva. Pripomenul, že štatút kandidátskej krajiny neznamená automatický vstup do EÚ.